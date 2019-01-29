На главном городском мосту. Чебоксары, 1920-е

Фото из архива Национального музея

Речка Чебоксарка проходила по центру города и разделяла его на две части, которые связывали деревянные мосты. И хотя количество мостов доходило в разное время до семи-восьми (а с плотинами мельниц и того больше), этот мост на центральной городской улице (Старо-Московская, затем Успенская, затем Розы Люксембург) был главным.

О времени съемки можно судить по еще неразрушенной маковке Успенской церкви — она исчезнет в январе 1930 года. Кроме того, можно прочитать (в зеркальном отражении) надпись на лозунге — что-то насчет индустриализации, а план индустриализации ЧАССР был принят в марте 1927 года. Где-то в этот промежуток и проходит по мосту необычный агрегат, запряженный в восьмерку лошадей (есть фотография, где лошадей именно восемь).

На заднем плане слева дом Боне (на момент съемки столовая, в будущем — художественная галерея), за ним просматривается соляной склад (место будущего кинотеатра «Родина»). Справа западные ворота, часовня, колокольня и купол Успенской церкви.

В середине 1930-х годов мост на деревянных сваях сменил первый в городе каменный (на железобетонных сваях), который простоял еще полвека и ушел на дно Чебоксарского залива, как крейсер «Варяг», то есть несломленным — в 1982 году его просто засыпали песком. Сегодня по этому месту проходит дорога, связывающая центр города с набережной.

Интересно

Так что за агрегат, запряженный в такое количество лошадей, едет по мосту? Первое, что приходит в голову, — асфальтовый каток. Но решение об асфальтировании центральной части города, а именно Красной площади и прилегающих к ней улиц, в числе которых была и улица Розы Люксембург, будет принято только в декабре 1936 года, само асфальтирование займет еще три года, а до этого происходило просто перемощение существующих мостовых.

Так что перед нами прицепной каток для укатки замощенных улиц на конной тяге. Расценки на устройство новой мостовой из бутового камня в то время были 23 рубля за квадратный метр, на перемощение с добавлением 75% нового камня — 17 рублей 50 копеек. Только на Красной площади в 1934 году нужно было перемостить 5200 кв. м., на улице Розы Люксембург — 2050 кв. м., на Чувашской — 1300 кв. м, на Ленинградской — 1800 кв. м и так далее. В общем, и работа была, и заработки были, и лошадей было чем кормить, да и каток впоследствии пригодился — уже для асфальта.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова