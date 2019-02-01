Подведены итоги Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности

Подведены итоги III Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности для учащихся 5-11-х классов и студентов среднего профессионального образования 2019-2020 учебного года, сообщает Минфин Чувашии.

Олимпиада организована по заказу Министерства финансов России в ходе реализации совместного проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».

В этом году олимпиада проводилась в третий раз и проходила в заочной форме в два тура среди участников пяти возрастных групп. Задания были подготовлены в соответствии со стандартами международного исследования PISA по финансовой грамотности.

В нынешней олимпиаде приняло участие беспрецедентно высокое число участников — 46000 учащихся и 2300 педагогов из 81 региона России.

По итогам заключительного тура 99 участников стали победителями и 3657 пользователей заняли призовые места.

От Чувашской Республики в олимпиаде принял участие 601 учащийся (под руководством 19 педагогов), из которых 61 человек занял призовое место.

Для всех участников в личных кабинетах доступны к скачиванию сертификаты участников, для победителей — сертификаты победителей

Сергей Смирнов