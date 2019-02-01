В Чувашии по инициативе жителей реализуются 26 проектов благоустройства

Поддержал свой двор — будешь беречь его всегда

Хорошей практикой становятся примеры, когда жители городов сами решают, какие пространства пора преобразить. Ежегодно в городах Чувашии реализуются проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах.

В этом году в республике претворяются в жизнь двадцать шесть таких проектов: восемь в Чебоксарах, по четыре в Новочебоксарске и Алатыре, по пять в Канаше и Шумерле. Как рассказал «СЧ» министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Грищенко, на их софинансирование выделяется порядка 66 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета, местных бюджетов, от юридических лиц и населения.

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии: — Когда жильцы сами участвуют в благоустройстве собственных дворов, то потом и порядок лучше поддерживается, и фактов вандализма гораздо меньше. Но средства населения нужно использовать очень бережно, аккуратно, рачительно. Должна быть налажена публичная отчетность.

Большая часть проектов уже претворена в жизнь. Так, в Алатыре этим летом появились три новые спортивно-игровые площадки (у многоквартирных домов и в парке «Аллея земляков») и обустроен двор школы № 2. В Канаше жители решили сфокусироваться на проблемах автомобилистов: здесь обновили четыре участка дорог, а также благоустроили Сквер афганцев. В Новочебоксарске внимание уделили социальным объектам — отремонтированы бассейн школы № 17, спортзал школы № 12, заасфальтирована территория детского сада № 45.

Население Шумерли инициировало работы в садиках, сразу в трех из них капитально отремонтировали кровли, также произведен ремонт пожарных лестниц в детском саду № 5. В Чебоксарах благодаря активности жителей благоустроена территория у памятника павшим воинам в поселке Сосновка, отремонтирован участок дороги в Чандрово, появилась современная футбольная площадка у школы № 59, а в зданиях двух других школ, № 62 и 43, были заменены оконные блоки. Сразу несколько видов работ провели в одном из дворов по улице Ярмарочной — заасфальтировали дорогу и тротуары, а также установили спортивные тренажеры.

АЛЕКСЕЙ ГРИЩЕНКО, министр строительства, архитектуры и ЖКХ: — Реализация таких проектов очень важна, так как инициатива исходит от людей: группы жителей формируют свои идеи, проекты и вместе с муниципалитетами подают заявки на конкурс. Инициативное бюджетирование востребовано жителями, проекты становятся крупнее, активность населения повышается, что способствует более комфортному проживанию в нашей замечательной, уютной и чистой республике.

Сегодня, продолжил рассказ министр, остаются нереализованными четыре проекта. До конца ноября должен завершиться капитальный ремонт плавательного бассейна в шумерлинском детском саду № 19. В Новочебоксарске все еще не обустроена пешеходная дорожка вдоль Тепличного проезда, несмотря на первоначальный срок окончания работ 1 октября.

В столице республики в работе сейчас два проекта — установка систем видеонаблюдения придомовых территорий Ленинского, Калининского и Московского районов. Видеоданные с камер будут передаваться в МВД России по городу Чебоксары. Завершится процесс до 20 декабря.

Кроме того, на будущее, в целях систематизации процесса, готовится более сорока типовых разработок с рекомендуемой сметной стоимостью. «Эта работа позволит сократить время принятия решений главами районов и увеличит объемы выполнения по объектам», — подчеркнул Алексей Грищенко. И отметил, что активность людей в использовании механизма инициативного бюджетирования значительно выше на селе, чем в городах. Ну а пока задача проста — претворить в жизнь все запланированные на этот год проекты.

Фото cap.ru: Благодаря инициативному бюджетированию в Алатыре этим летом появились сразу три новые спортивно-игровые площадки.