Грипп в Чувашии пока не обнаружен

А вот парагрипп и прочие напасти не дремлют

Несмотря на холодное бесснежное начало зимы, вирус гриппа не активизировался и подозрительно тихо себя ведет. Впрочем, как уверяют специалисты, ничего особенного в этом как раз нет. Все виды возбудителя инфлюэнции, как еще называют эту опасную инфекцию, нам знакомы по прошедшим эпидемиям, и больших бед это заболевание в нынешнем году принести не должно. Заболеваемость ОРЗ на прошлой неделе увеличилась на целых 11,2%, но при этом она остается на 5,1% ниже уровня, который наблюдается ежегодно в течение многих лет.

Как обычно, большинство заболевших – это дети, потому что в отличие от взрослых у них еще не сформировалась «иммунная память». Она у них еще только учится давать отпор вирусной нагрузке. Самый высокий уровень заболеваемости у детей от 7 до 14 лет, а вот заболеваемость взрослых, повидавших на своем веку разных инфекционных агентов, выросла всего на 2,5% — что, по сути, укладывается в пределы погрешности.

Тем не менее в больницах оказался 101 человек, из которых 87 – дети до 17 лет. У каждого третьего брали анализы на определение возбудителя, и оказалось, что все они заразились парагриппом, аденовирусом или респираторно-синцитиальной инфекцией. Грипп затаился.

Те, кто хотел бы сделать вакцинацию, еще может обратиться для этого в поликлинику по месту жительства. Почти 42% жителей республики этот шаг уже сделали. И это хорошо, потому что при массовых прививках вырабатывается коллективный иммунитет, что позволяет сбить агрессивность инфекционного агента и не дать возникнуть эпидемии.