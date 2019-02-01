Прокуратура обязала спортшколу заплатить предпринимателю

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Порецком районе по требованию прокуратуры должностное лицо ДЮСШ «Дельфин» привлечено к ответственности за имевшуюся задолженность по оплате исполненного муниципального контракта.

Установлено, что, несмотря на исполненные работы и подписание всех необходимых документов, заказчик не оплатил подрядчику проведенные работы. Сумма задолженности составила более 2,1 млн рублей. Прокуратура возбудила в отношении директора спортшколы административное дело, рассмотрев которое антимонопольная служба по республике постановила оштрафовать его на 30 тыс. рублей. В настоящее время долг перед подрядчиком по исполненному муниципальному контракту погашен в полном объеме.

Опубликовано: 26 ноября 2019 г.


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