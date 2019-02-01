В чебоксарских детских садах откроются Школы благородных девиц

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На базе чебоксарских детских садов открываются Школы благородных девиц. Инициатива принадлежит городскому отделению Союза женщин Чувашии. Проект направлен на возрождение семейных ценностей, погружение в мир искусства, этикета и хороших манер. Девочкам с раннего возраста преподносится образ женщины-хранительницы семейного очага и культуры, способной воспитать достойных граждан нашей страны.

Так, накануне Дня матери в чебоксарском детском саду № 8 девочки и их мамы получили несколько уроков Школы благородных девиц. На занятиях по швейному делу они смогли изготовить кружевной воротник, на дисциплине по столовому этикету и общению повторить этикет, на занятии по танцам — познакомиться с нарядами и изучить движения классического полонеза. В заключение мамы и дети представили свои творческие идеи на дефиле в семейном образе.

Проект «Школы благородных девиц» планируется внедрить во все столичные детские сады.

Опубликовано: 25 ноября 2019 г.


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