Ищешь работу — создай себе место сам!

Когда ограничения в здоровье не мешают безграничным возможностям

Легко ли найти работу человеку с инвалидностью? В одном из прошлых номеров «СЧ» мы уже решали эту «задачу со звездочкой» и сошлись на том, что ответ зависит от состояния здоровья, настойчивости, образования и во многом — от удачи. Но, как оказалось, есть среди инвалидов отдельная категория — те, что дадут фору любому здоровому человеку и не ждут у моря погоды, самостоятельно создавая для себя рабочее место. А иногда и трудоустраивая других.

«Вижу цель…»

Один из таких целеустремленных людей — незрячий Михаил Городнищев. Сегодня он хозяин своего массажного кабинета в Новочебоксарске, а когда-то начинал как все — с учебы и работы наемным сотрудником. Еще раньше, в детстве, маленький Миша пробовал себя в этом деле, устраивая сеансы массажа родным.

Справка «СЧ» 124 000 руб. «подъемных» выплачивают в Чувашии безработным инвалидам, открывающим свое дело. 7 жителей республики с ограничениями здоровья получили в этом году такую помощь. Они разводят крупный рогатый скот, производят продукты пчеловодства, оказывают юридические услуги. Недавно при финансовой поддержке государства в Чебоксарах была открыта гравюрная мастерская. 92 000 руб. выделяют при открытии дела безработным без инвалидности.

Образование Михаил получил на базе девяти классов в Ульяновском фармацевтическом колледже, вместе с такими же незрячими, как и он сам, осваивал специальность «сестринское дело по массажу». Учились серьезно — на первом курсе штудировали общие предметы, последующие три года — анатомию, хирургию, терапию, изучали в теории и на практике массаж. На практику устроились легко: хотя в больницах и боялись, что подопечных придется обучать с нуля, студенты лишь разгрузили массажистов в работе.

Ошибаться разрешается

При устройстве на работу в новочебоксарский санаторий «Надежда» Михаила встретили настороженно. Поинтересовались, как молодой человек будет добираться на работу, как будет общаться с пациентами и как собирается сдавать отчеты. «Пришел же к вам как-то», — ответил соискатель и заверил, что для общения с людьми зрение необязательно, а с отчетами проблем тоже не будет.

И действительно, все срослось. С документами молодому специалисту поначалу помогали родители, а месяца через четыре он купил компьютер и стал заполнять отчеты сам с помощью специальной программы. «Сейчас молодые люди торопятся потребовать для себя особые условия, просят специальные компьютеры — так они лишь дискредитируют себя», — говорит Городнищев.

Когда клиентов, обслуживаемых на дому, у Михаила стало больше, чем по основному месту работы, он открыл свой массажный кабинет. «Не получится — всегда можно закрыть», — так просто тогда рассудил. Объясняет — цель работать на себя была всегда, а в какой-то момент к этому привела жизнь. Сейчас массажист нет-нет да и задумывается о том, чтобы взять наемного сотрудника. Но пока не спешит — незрячему тяжело контролировать работу подчиненных.

«Чтобы чего-то в жизни достичь, нужна ответственность», — дает совет Михаил. Приводит свой пример — ради клиента он готов выйти на работу и до 8 утра, и после 7 вечера. Пусть такой подход и получается порой в ущерб себе, зато он помогает реализоваться еще в одном любимом деле — музыке. «Стань я музыкантом, вряд ли смог бы позволить себе приобрести то, что имею», — говорит предприниматель, перечисляя имеющиеся у него инструменты: акустическая гитара, баян, укулеле, синтезатор.

Поможет голова на плечах

Еще один слабовидящий, Дмитрий Фадеев, тоже никогда не гнушался работы, и его также вполне можно поставить в пример другим. В 16 лет он разносил бесплатные газеты, потом работал в майонезном цеху одного из заводов, ездил на заработки в Марий Эл. Затем поступил на юридический факультет университета и взялся за более квалифицированную работу риэлтора, а закончив вуз, стал преподавать правоведение в педуниверситете имени И.Я. Яковлева.

Есть в послужном списке и работа в Обществе слепых — тут довелось заниматься социальными проектами и приложить руку к открытию первого в республике компьютерного класса для слепых… При этом никогда не требовал для себя особых условий труда и не стоял на учете в Центре занятости, ведь «человек с головой всегда может найти себе занятие». Даже колясочникам много возможностей дарит Интернет.

«Всегда стремился самореализоваться. Будучи наемным работником, понял, что работать на себя было бы проще, и начал искать идеи», — вспоминает мужчина. Пригодился навык преподавания шахмат в одном из Домов творчества Чебоксар: полтора года назад родился шахматный клуб «Дебют», одним из учредителей и руководителей которого сегодня является Дмитрий. «Сейчас много работаю, нужно расти. Постоянно поднимаю свою планку выше и выше», — говорит он. Рассуждает, что раз родился, значит, должен приносить добро и старается помогать людям, в том числе незрячим. К примеру, в его клубе есть бесплатная группа, в которой занимаются способные ребятишки — ее никто не финансирует.

Правда, устроить к себе на работу невидящего человека Дмитрий не может: законы, регулирующие подобные трудовые отношения, по его мнению, чересчур строги. Если компьютер для специалиста стоит 58 тысяч рублей, еще в 35 тысяч обойдется видеоувеличитель для незрячего, в 46 тысяч — программа экранного доступа, в 200-250 тысяч — брайлевский дисплей (устройство, отображающее текст в виде объемных символов азбуки Брайля).

При этом просто нанять работника без обеспечения ему особых условий предприниматель тоже не может: в программе реабилитации и абилитации инвалида, выданной медико-социальной экспертизой, строго прописано, в каких условиях он может трудиться. И здесь для ищущего работу специалиста выходов два: либо работать через Интернет (как правило, неофициально), либо, как и Дмитрий, создавать себе рабочее место самому. Здесь у государства особых требований нет.

Фото: Иногда люди с инвалидностью не просто устраиваются на работу, а сами организуют для себя дело.