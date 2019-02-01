Ударим по бездорожью соцсоревнованием!

Как Чувашия стала примером для всей страны

К 1920 г. внутренняя связь между населенными пунктами в Чувашии осуществлялась по земским трактам и проселочным дорогам, не имевшим твердого покрытия. Даже город Чебоксары – столица молодой автономии — в весенне-осенний период был отрезан от уездных и волостных центров и железнодорожных станций. К 1930 г. в автономии было проложено всего 33 км благоустроенных дорог.

Но с 1930 г. борьба с бездорожьем стала одной из главных задач хозяйственного строительства. За три года общая протяженность благоустроенных дорог выросла до 6115 км (почти половина от всех имевшихся в республике). Непосредственное трудовое участие в дорожном строительстве принимали 90% трудоспособного населения региона. Главным управлением шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта при СНК РСФСР Чувашия была награждена Красным Знаменем, премирована легковым автомобилем и межрайонной МТС, наиболее отличившиеся районы, организации и отдельные лица получили радиоприемники, велосипеды, фотоаппараты, костюмы и другие ценные подарки.

Работали не только на территории автономии, но и передавали свой опыт на практике соседям: в 1932 г. бригада дорожных ударников из Чувашии в порядке «братской помощи» участвовала в «ликвидации прорыва в дорожном строительстве» в АССР Немцев Поволжья.

Выступая на объединенном заседании обкома ВКП(б) и ЦИК Чувашской АССР 28 октября 1933 г., командор (руководитель) автопробега Москва — Каракумы — Москва А.М. Мирецкий заявил, что «Чувашия — одна из республик, уничтожившая бездорожье, поднявшая бездорожье на дыбы. […] После Чувашии мы вступили в татарское бездорожье. И на первом же митинге мы предлагали татарским товарищам учиться у Чувашии». Центральным управлением шоссейных, грунтовых дорог и автотранспорта при СНК СССР и Главным управлением шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта при СНК РСФСР Чувашия была объявлена опытно-показательным участком по дорожному строительству.

Проходивший в Чебоксарах съезд дорожников-ударников завершился подписанием 7 декабря 1933 г. договора социалистического соревнования по ликвидации бездорожья по всей стране. Это был первый и практически единственный случай, когда наша республика стала инициатором такого масштабного мероприятия. Для обмена опытом были организованы производственные экскурсии по дорогам Чувашии для дорожных строителей из Горьковского и Саратовского краев, Татарской АССР, Западной Сибири и Ойротской АО (совр. Республика Горный Алтай), Узбекистана и Таджикистана. С ответными визитами бригады Чувашии побывали в Таджикской, Узбекской и Туркменской ССР.

Несомненные успехи в дорожном строительстве стали одним из веских оснований для награждения Чувашской АССР в 1935 г. орденом Ленина.

Федор Козлов

Фото: Деревянный каток, применявшийся для укатки грунтовых дорог в Мариинско-Посадском районе. На заднем плане — бригада из местных жителей, привлекавшихся к дорожному строительству в порядке трудового участия. Начало 1930-х гг.