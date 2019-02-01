В Шумерле состоялась военно-историческая реконструкция

«Зима 1941 года: невидимый подвиг в тылу» — под таким названием в Шумерле прошла военно-историческая реконструкция, в которой участвовали поисковые отряды Чувашии и Мордовии.

Напомним, историческая реконструкция представляет собой воспроизведенное современниками какое-либо историческое событие, причем организаторы такого действа стараются воссоздать предметы быта, одежду, оружие, характерные для той эпохи. Так и поисковики двух соседних республик попытались «оживить» воспоминания о подвиге советских тружеников, сумевших в годы Великой Отечественной войны за 45 дней возвести Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод. В случае захвата Москвы именно эти укрепления должны были задержать врага на подступах к Казани. В работах тогда ежедневно было занято до ста тысяч человек, люди трудились по 10 часов в день без выходных.

Участников исторической реконструкции было около двухсот человек, среди них — молодые патриоты из Шумерли, Вурнарского и Ибресинского районов, а также члены мордовского поискового отряда «Моя малая Родина». Молодежь, словно перенесенная машиной времени, окунулась в атмосферу военного лихолетья 78-летней давности. Вооруженные кирками, ломами и лопатами, землекопы в фуфайках и тулупах, в ушанках и шалях шли на тяжелую работу: рыли окопы, валили лес, пилили доски. Между тем у землянок собрались командиры бригад и агитаторы, здесь награждались победители социалистического соревнования. Готовился обед на полевой кухне. Звучно заиграла гармошка…

Посмотреть на необычное и захватывающее действо военных лет собрались сотни жителей города Шумерли и ближайших районов. К участию в реконструкции присоединились и представители Московской региональной общественной организации «Товарищество офицеров «Сыны Отечества», труженики тыла и ветераны. По мнению участвовавших в акции юношей и девушек, такой урок истории просто невозможно забыть.

Фото cap.ru: По словам организаторов и участников исторической реконструкции, главная их задача не показать театрализованное шоу, а сохранить память о подлинных событиях прошлых лет.