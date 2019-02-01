Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев об уровне общей безработицы

«Уровень общей безработицы в Чувашской Республике, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), за III квартал 2019 г. в среднем составил 4,3% (за аналогичный период 2018 г. — 4,8%). Необходимо отметить, что данный показатель, который является важным индикатором социально-экономического развития региона, ниже среднего показателя по РФ, который составил 4,4%.

Результат стал возможным благодаря слаженной работе Правительства Чувашии по реализации инвестиционных проектов с созданием новых рабочих мест во всех сферах экономики. Всего к 2020 году планируется создать около 11 тыс. рабочих мест.

Ситуация на рынке труда на еженедельном контроле Главы Чувашии Михаила Игнатьева. С 2011 года наша республика постоянно удерживает лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации по итогам мониторинга доступности и качества услуг в сфере занятости населения.

В 2019 году службой занятости запланировано трудоустроить не менее 41,8 тыс. человек. За 10 месяцев т.г. при содействии органов службы занятости более 37 тыс. жителей Чувашии уже нашли работу. Отмечу, что по итогам I полугодия 2019 года численность трудоустроенных граждан в расчете на 1 работника центров занятости составила 120 человек. Это второй показатель среди субъектов Российской Федерации».