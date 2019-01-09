В Нижнекамске отметили 20-летие чувашской гимназии

Учебное заведение входит в десятку лучших школ города

Гимназия была создана на базе первой в Татарстане чувашской воскресной школы. Сегодня в ней обучаются 220 детей. И, как отмечают татарстанские СМИ, школьный режим здесь особенный, отличается семейной теплотой.

Немалая заслуга в деятельности такого учебного заведения в городе нефтехимиков принадлежит и Чувашскому общественно-культурному центру Нижнекамска. Его активисты принимали участие и в формировании педагогического коллектива, и контингента учащихся. Первых учеников собирали, обходя дома, а проекты учебных планов и программ согласовывали в министерствах образования Чувашии и Татарстана. Сегодня учиться в чувашской гимназии престижно. Педагогический коллектив исходит из того, что воспитать граждан, готовых к межнациональному и межкультурному сотрудничеству, можно только через привитие этнокультурных традиций. Поэтому в преподавании, кроме стандартной образовательной программы, упор делается на изучение истории, культуры, песенного и танцевального искусства чувашского народа. Обязательно в гимназии и изучение чувашского языка.

Фото mon.tatarstan.ru: Через фольклор, по мнению педагогов, воспитанники гимназии смогут сохранить древние чувашские традиции.