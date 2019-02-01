Об открытии сессии

Очередная, тридцать шестая сессия Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва состоится 19 ноября 2019 года в Большом зале заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17). Начало в 10 часов.