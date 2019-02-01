Сертификат на здоровье

В Городской клинической больнице № 1 столицы республики появились первые обладатели «Сертификатов молодоженов». Хотя сами сертификаты им вручили еще в июле, новоиспеченные супруги не спешили обращаться к докторам, чтобы пройти медицинский осмотр у уролога и гинеколога.

По словам главного врача больницы Антонины Ивановой, молодые люди, с которыми ей удалось побеседовать, высказывали свою озадаченность: ничего не болит, зачем обследоваться? И только после разъяснений доктора, что ультразвуковое исследование и ряд анализов могут выявить проблемы, которые пока никак не проявляются, они принимают решение воспользоваться сертификатом.

В Чувашии бесплодием страдает 17-18% супружеских пар, но далеко не всегда люди ощущают дискомфорт или недомогание, которые заставили бы их пойти к врачу. Поэтому при планировании беременности, по мнению заведующей женской консультацией ГКБ № 1 Маргариты Минасян, чтобы родить здорового ребенка супругам необходимо позаботиться об обследовании заранее, и, если необходимо, внести коррективы в свой образ жизни или даже пройти лечение.

Как заверили специалисты Минздрава республики, обладатели «Сертификата молодоженов», которых уже более двух тысяч, имеют возможность бесплатно получить консультацию высококвалифицированных специалистов в течение года со дня регистрации брака.