Чувашия — в лидерах по числу сторонников ЗОЖ

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашия вошла в первую пятерку регионов-лидеров по доле приверженцев здорового образа жизни. Как сообщает РБК со ссылкой на Росстат, сторонников ЗОЖ в республике 24,7%. Больше только в Ингушетии — 48,8%, в Крыму — 29,2% и Адыгее — 28,8%. У Москвы этот показатель составляет 8,8%, у Санкт-Петербурга — 6,8%.

В целом по стране совокупная доля ведущих здоровый образ жизни составила 12%. Этот демографический показатель появился в федеральном плане статистических работ в конце декабря 2018 года. Статистика по нему публикуется впервые. ЗОЖ предусматривает пять обязательных условий: отказ от курения, потребление овощей и фруктов ежедневно в количестве не менее 400 г, адекватную физическую активность, нормальное потребление соли, умеренное употребление алкоголя.

Опубликовано: 12 ноября 2019 г.


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