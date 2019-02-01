Чебоксары выиграли конкурс «Здоровые города России» в нескольких номинациях

В этом году Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки», Минздрав России и представительство Всемирной организации здравоохранения в РФ впервые провели конкурс «Здоровые города России». И по его итогам города Чувашии получили высокую оценку, сообщает официальный интернет-портал органов власти республики.
Задачей конкурса было выявить примеры эффективной деятельности органов местного самоуправления по укреплению общественного здоровья и распространить этот опыт на всю страну, привлечь общественность к деятельности в области охраны здоровья. Участвовали в нем муниципальные образования — члены Ассоциации, а также потенциальные члены Ассоциации с программами и проектами по нескольким номинациям. Конкурсная комиссия оценивала представленные материалы и выставляла баллы по каждому критерию в соответствии с положением конкурса.
По итогам работы конкурсной комиссии в номинации «Лучший проект по здоровому питанию» победителем был признан город Чебоксары с муниципальным проектом «Здоровые дети — счастливые родители». Второе место в этой номинации было присуждено проекту «Правильно питайся — здоровья набирайся» (совершенствование организации питания школьников и воспитанников дошкольных образовательных организаций) администрации города Новочебоксарска.
В номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения» 1 место также получил проект города Чебоксары «Приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом через Дни здоровья и спорта».
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 27 ноября 2019 года на площадке Общественной палаты Российской Федерации.
СПРАВКА «СЧ»
Национальный проект «Демография» предполагает достижение таких целевых показателей, как увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. В соответствии с постановлением правительства в рамках нацпроекта «Демография» до 2024 года будет проводиться ежегодное выборочное наблюдение состояния здоровья населения. Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году увеличить долю граждан, систематически занимающихся спортом, до 55%. В Чувашии по итогам 2018 года 44,8% населения ведет спортивный образ жизни — и это один из лучших показателей в стране.