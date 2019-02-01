Чебоксары выиграли конкурс «Здоровые города России» в нескольких номинациях

В этом году Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки», Минздрав России и представительство Всемирной организации здравоохранения в РФ впервые провели конкурс «Здоровые города России». И по его итогам города Чувашии получили высокую оценку, сообщает официальный интернет-портал органов власти республики.

Задачей конкурса было выявить примеры эффективной деятельности органов местного самоуправления по укреплению общественного здоровья и распространить этот опыт на всю страну, привлечь общественность к деятельности в области охраны здоровья. Участвовали в нем муниципальные образования — члены Ассоциации, а также потенциальные члены Ассоциации с программами и проектами по нескольким номинациям. Конкурсная комиссия оценивала представленные материалы и выставляла баллы по каждому критерию в соответствии с положением конкурса.

По итогам работы конкурсной комиссии в номинации «Лучший проект по здоровому питанию» победителем был признан город Чебоксары с муниципальным проектом «Здоровые дети — счастливые родители». Второе место в этой номинации было присуждено проекту «Правильно питайся — здоровья набирайся» (совершенствование организации питания школьников и воспитанников дошкольных образовательных организаций) администрации города Новочебоксарска.

В номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения» 1 место также получил проект города Чебоксары «Приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом через Дни здоровья и спорта».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 27 ноября 2019 года на площадке Общественной палаты Российской Федерации.