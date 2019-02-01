Прививка от транжирства или Основы финансовой грамотности

В столице республики на Финансовый семейный фестиваль пришли взрослые и дети не только из Чебоксар, но и из районов Чувашии. Республика в этом году стала одним из пяти регионов, где провели такой фестиваль в формате «образование через развлечение». И сделали это в рамках Всероссийской недели сбережений, которую проводит федеральное Министерство финансов уже пятый год. Мероприятие по финансовой грамотности открыли заместитель председателя правительства Чувашии — министр финансов Светлана Енилина и министр образования и молодежной политики республики Сергей Кудряшов.

К фестивалю в республике готовились, перед ним прошел республиканский конкурс «Дружи с финансами». Школьники и их педагоги соревновались в написании сценариев мероприятий, посвященных финансовой грамотности, составляли кроссворды и викторины, рисовали, писали эссе. Всего в конкурсе приняли участие 1200 человек. Победителям его на фестивале вручали призы и подарки, а также дипломы. Надо отметить, что официальное слово «мероприятие» для фестиваля не слишком подходит. Если взрослые и студенты еще слушали хоть и интересные, но традиционные лекции, на которых узнавали, как обеспечить себе прибавку к пенсии, избежать мошенничества, то дети просто играли: кто участвовал в викторине, кто в финансовых играх.

Справка «СЧ» Финансовый семейный фестиваль — это социальный проект, цель которого помочь людям разобраться в особенностях управления семейным бюджетом, научиться использовать финансовые инструменты, распознавать мошенников и защищать свои права потребителя финансовых услуг.

В одной из аудиторий Института образования, где проходил фестиваль, было шумно от детских криков. Одни радовались, издавая веселые вопли, а другие ребятишки едва сдерживали слезы. Еще бы! Пережить финансовый крах в тот момент, когда уверен, что дела идут отлично, совсем непросто. Игра заключалась в том, что всем раздали стартовый капитал и дали возможность применять его на самые разные цели. Младшеклассники тут же воспользовались возможностью потратить его, набрав к нему еще и кредитов. Они радостно накупили все, что посчитали интересным, и тут на тебе! Оказывается, что кредиты надо не только возвращать, но и обслуживать. И теперь им нечем платить за коммунальные услуги, а это значит, что они рискуют остаться без жилья…

Думается, что пережитый ужас от бездумной траты денег с последующей расплатой за легкомысленное обращение с деньгами дети запомнят надолго. Один из мальчиков удивленно воскликнул: «Деньги так быстро кончаются!» — и согласился, что ему нужно учиться их тратить. Не исключено, что здесь у них зародится интерес к управлению финансами, а кто-то получит прививку от транжирства и финансового краха. В том, что наши дети плохо ориентируются, как можно потратить деньги, а где и на чем сэкономить, есть и недогляд родителей.

Фото Максима Васильева:

Мама Егора призналась, что ее десятилетний сын вообще не знает, как и на что в семье расходуются деньги, сколько стоят продукты в магазинах. Привела мальчика на фестиваль, чтобы его хоть немного просветили. А вот другая мама, преподаватель экономики по профессии наличных денег сыновьям не дает — они пользуются банковскими картами, на которых лежит ограниченная сумма.

Каждую покупку, пусть даже это касается пиццы или стакана сока, согласовывают с ней. Ольга считает, что такие фестивали очень нужны. Одно дело, когда дети слышат о деньгах от родителей, другое — от специалистов. И очень хорошо, по ее мнению, что людей стали образовывать. Сейчас мало кто сталкивается с кражами кошельков в транспорте, зато интернет-мошенники активизировались настолько, что можно без накоплений всей своей жизни остаться.

И очень важно знать о способах, которыми они выманивают деньги. Ей самой пришлось столкнуться с мошенниками: на телефон пришло смс-сообщение, что она погасила кредит в размере 10 тысяч. А у нее такого кредита не было. Сразу перезвонить по номеру, указанному в сообщении она не смогла, потому что сидела на совещании. Вся извелась: сумма большая. А когда совещание закончилось, она уже успокоилась и решила звонить не по указанному номеру, а в банк. Ей объяснили, что никаких средств с ее карты не списывали. Перезванивать больше никуда не стала. Они с сыновьями каждый год выезжают отдыхать к морю, поэтому приходится следить за расходами. В семье не покупают лишних вещей, не тратятся на компьютерные игры, пользуясь бесплатными платформами, средства на развлечения планируют заранее. Ее сын Артем, получив задание «потратить» сто тысяч, немного подумав, решил, что самый правильный вариант — отложить их на путешествие всей семьей.

Как ни странно, подростки, играющие в компьютерные игры, лучше разбирались в том, на что уходят деньги в семье. По мнению геймеров, сто тысяч — это небольшие средства, когда их нужно потратить: столько стоит неплохой компьютер, но вот заработать их не так просто. А ведь еще нужно платить репетиторам, оплачивать коммунальные услуги, покупать проездные, откладывать деньги на учебу, если вдруг не хватит баллов, чтобы поступить на бюджет.

Зато мальчики, у которых компьютеров пока нет, не могли сказать, сколько нужно платить за коммунальные услуги, назвать цены на продукты, сколько стоит их одежда. С девочками, ученицами старших классов, разговаривать на тему финансов было проще. Они и цены на продукты могли назвать, и в каком бутике выгоднее косметику покупать, и как пользоваться скидками в ресторанах быстрого питания, и о стоимости одежды имели представление.

Студенты, пришедшие на фестиваль, чудеса финансовой грамотности не показывали, но в основном понимали, что родителям непросто их учить, даже если они поступили на бюджет. Один третьекурсник рассказал, что пытался в прошлом году подработать в ресторане быстрого питания, но долго не продержался: так сильно уставал, что было уже не до учебы. Родители, похвалив желание помочь им, попросили его повременить с работой.

Второй поделился тем, что подрабатывал одно время репетитором по физике, получалось зарабатывать немного, но на Интернет и сотовую связь, а также проездной ему хватало. Сейчас репетиторство не практикует: спрос на физиков небольшой, да и нарушать закон, занимаясь предпринимательством, не хочется, а регистрироваться как самозанятый нет смысла, потому что уже знает, где будет работать после окончания ЧГУ. Про интернет–мошенничество ребята осведомлены хорошо. Наперебой рассказывали, что нельзя открывать смс-сообщения с незнакомых номеров, нельзя диктовать звонящим людям, даже если они представляются сотрудниками банка, пин-коды банковских карт или набирать по их просьбе какие-то комбинации цифр на телефоне. А покупки делать только на площадках проверенных интернет-магазинов, даже если нужная вещь там дороже.

Взрослые, отправив детей на мастер-классы, в «Лектории 18+» узнали от экспертов много нового о личных сбережениях, кредитовании, инвестировании, ну и, конечно же, получили информацию о финансовой безопасности.

«Отрадно, что Финансовый семейный фестиваль в Чебоксарах собрал такое большое количество участников. Значит, жители Чувашии понимают важность и необходимость повышения своей финансовой грамотности, хотят научиться осознанно управлять своими деньгами, сбережениями, — поделилась своими впечатлениями заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики — министр финансов Светлана Енилина. — Особенно вдохновляет то, что на мероприятие пришло много школьников. Ведь современные дети являются активными потребителями товаров и услуг, в том числе финансовых, и формирование у них полезных привычек в сфере финансов поможет избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни».

Фото Максима Васильева: Республиканский конкурс «Дружи с финансами» заинтересовал детей самого разного возраста.