На заводе имени Чапаева открылся круглосуточный здравпункт

Работникам завода имени Чапаева больше не надо думать, как записаться к врачу, в том числе и к узкому специалисту. На заводе открылась собственная поликлиника, где можно пройти диспансеризацию, профосмотр, сдать анализы и даже получить больничный, если почувствовал себя плохо в рабочее время. Причем медики работают круглосуточно.

В новой поликлинике, в отремонтированных благодаря проекту Минздрава Чувашии «Цеховая медицина» кабинетах, кроме терапевта и фельдшеров работают около десятка узких специалистов, в том числе офтальмолог, гинеколог, уролог, невролог. Осмотрят, назначат нужное лечение, пригласят на повторный осмотр.

Сотрудница одного из цехов, пришедшая к доктору, рассказывает: «Живу в новоюжном районе. Чтобы пойти к врачу по месту жительства, мне нужно с работы отпроситься, а это полдня потеряно. Здесь же отпросилась у начальства и, не выходя за проходную, попала на прием к врачу. Мне даже УЗИ сделали и у специалиста проконсультировали тут же. Все за один прием. Просто фантастика. Вот думаю, что еще и зубы полечу. Для этого можно и после смены задержаться, чтобы коллег не подводить долгим отсутствием».

Профпатолог Галина Сидорова говорит, что сейчас на заводе более двух с половиной тысяч сотрудников, и собственная поликлиника очень кстати. Каждому работнику выдается паспорт здоровья, где записаны результаты ежегодных осмотров. Когда такая информация перед глазами, пациенты уже сами задумываются о своем здоровье. И даже если не чувствуют ухудшения своего состояния, все равно приходят за рекомендациями, если видят, что холестерин повысился или какие-то другие изменения произошли в худшую сторону. При этом все электрокардиограммы выдаются на руки, чтобы врачам было с чем сравнить, если вдруг человеку станет плохо и придется вызывать «скорую».

Главный врач Городского клинического центра, к которому относится поликлиника, довольна тем, что заводчане теперь под «присмотром»: производство серьезное, здоровье у работников должно быть хорошим. Еще один плюс: поликлиника разгрузила основное лечебное учреждение.

Руководство завода во всем поддерживает медиков, а еще проводит политику корпоративной охраны здоровья. Ведь от уровня медицины зависит только лечение уже состоявшего заболевания, а сохранение здоровья – от самого человека, его образа жизни. Снизить заболеваемость от управляемых причин можно только при комплексном подходе. На заводе контролируют здоровое питание в столовых, арендуют спортзалы, поощряют тех, кто ведет активный образ жизни. Уже несколько лет закупают вакцины для профилактики гриппа: это получается выгоднее, чем лишаться сотрудников в разгар эпидемии и оплачивать им больничные листы по нетрудоспособности.

Министр здравоохранения Владимир Викторов считает, что крупные предприятия могут перенять этот опыт и внедрить его у себя: выиграют от этого жители республики. Снижение заболеваемости от управляемых причин увеличит продолжительность и качество жизни, сэкономит средства для лечения многофакторных заболеваний, от которых никто не застрахован.

Глава Чебоксар Евгений Кадышев солидарен с министром: «Это первый центр здоровья, который открывается на промышленном предприятии в Чебоксарах. Надеюсь, что эстафету подхватят и другие предприятия – не нужно экономить на здоровье людей».