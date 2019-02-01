В Чувашии нарушителей антитабачного закона оштрафовали на 1,6 млн рублей

Более 1,6 млн рублей составила сумма штрафов за несоблюдение антитабачного закона, сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике.

За девять месяцев этого года в ходе проверки 192 объектов, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, выявлено 62 факта нарушений. В их числе торговля табачной продукцией на расстоянии менее ста метров от границ территории образовательного учреждения, отсутствие знаков о запрете курения, нарушение требований к оформлению перечня табачной продукции, продажа изделий по цене выше максимальной.

К административной ответственности в виде штрафа привлечены 27 юридических лиц, 60 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, 22 гражданина. Основная доля штрафов — за нарушение требований о запрете продажи табачной продукции в стометровой зоне.