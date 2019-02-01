Гузелия Сафина из Батыревского района попала в список Forbes

Журнал Forbes назвал богатейших женщин России. В этом году список вновь возглавила Елена Батурина — президент компании Inteco Management, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Ее состояние оценивается в 1,2 млрд долларов. На 16-й позиции — заместитель генерального директора АО «ТАИФ» Гузелия Сафина. Как сообщает казанское издание Бизнес-Online, по информации Forbes, за год ее состояние выросло с 240 до 270 млн долларов.

Группа компаний «ТАИФ» — крупный российский многофункциональный холдинг, объединяющий около 40 дочерних и зависимых компаний, специализирующихся на нефтепереработке и нефтехимии, телекоммуникационных услугах, строительстве, финансовых, инвестиционных, таможенных и страховых услугах. Сафина с 1995 года является сотрудницей «ТАИФа», ей, по данным издания, принадлежит доля в АО в размере 4,5% акций.

Гузелия Мухарямовна родилась 20 августа 1955 года в деревне Кзыл-Чишма Батыревского района Чувашии. В 1977 году окончила Казанский финансово-экономический институт. По словам главы администрации Кзыл-Чишминского сельского поселения Раила Камалова, землячка не раз оказывала малой родине благотворительную помощь.