Пятиклассники побывали на экскурсии в типографии и редакции

Газета должна быть доброй

Как делается и как печатается газета? Для чего журналисты пишут свои статьи? Какой должна быть современная газета и долго ли печатается книга? На днях ответы на все эти вопросы получили ученики 5 «А» класса чебоксарской школы № 27. Ребята побывали на экскурсии в редакции «Советской Чувашии» и в типографии ИПК «Чувашия».

«Не задерживаемся! В десять тридцать в типографии уже обед», — торопили школьников, стремясь успеть показать им работающие станки. На удивленное «А почему?» объяснили: рабочий день здесь тоже начинается рано.

Экскурсию начали со станка, печатающего газеты, показали бумагу, хранящуюся, как оказалось, в рулонах. На верхних этажах пятиклассники увидели процесс изготовления книги. Один станок будущие страницы печатал, второй собирал, третий обрезал. Дальше — приклеивание «корешка» и обложки.

Девчонки и мальчишки весь процесс фотографировали и задавали вопросы, но при этом умудрялись не мешать работникам типографии трудиться. А уж как обрадовались они подаркам! Каждый получил по несколько книжек!

В редакции «СЧ» детям подарили, конечно же, газету. «Ого!» — воскликнули пятиклашки, заходя в просторный конференц-зал редакции. «Здесь у нас проходят планерки», — объяснил генеральный директор — главный редактор Владимир Васильев и предложил тут же провести свое мини-совещание. На повестку дня вынесли вопрос, о чем должна писать современная газета.

Начали ребята на удивление по-взрослому, вспомнив о международных отношениях и благоустройстве дворов. Мальчик Саша посоветовал писать о мире во всем мире, о старой технике и современных технологиях, Ярослав — о спорте, особенно игровых его видах. Еще мальчишки предлагали писать об одежде и компьютерных играх, а девчонки — о кулинарии, животных, праздниках разных народов мира, о детях. Учитель Альбина Мышкина напомнила о ветеранах Великой Отечественной войны и взгляде на нее подрастающего поколения, попросила публиковать больше добрых новостей, ведь негатива и так хватает.

Владимир Васильев рассказал пятиклассникам об истории газеты, озвучил принципы работы журналистов (например, писать объективно и никого не унижать, даже героев криминальной рубрики). Он поблагодарил ребят за активность, предложил присоединиться к «СЧ» в соцсетях и оставлять там свои отклики.

Фото Валерия Львова: Возможно, кто-то этих детей в будущем станет журналистом. На первой редакционной планерке они уже побывали.