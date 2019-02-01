Прошел год, как в республике стартовала «мусорная реформа»

Отходы по новым правилам

Около тысячи обращений за первые два месяца с начала работы и всего сотня в минувшем октябре — таковы, по официальным данным республиканской Госжилинспекции, итоги работы в Чувашии регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов ООО «МВК «Экоцентр». А в самой организации называли совершенно грандиозную цифру — за отчетный период зафиксировано около 300 тысяч (!) всевозможных контактов с жалующимися и требующими разъяснений клиентами — в ходе телефонных звонков, личного приема, общения по Интернету.

Региональный оператор начал оказывать свои услуги с 1 октября прошлого года при острой нехватке контейнеров в сельской местности. Тогда часть затрат по их закупке взял на себя республиканский бюджет. За его счет приобретено 7698 контейнеров на сумму без малого 87 млн рублей, сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Павел Порфирьев на состоявшейся на днях пресс-конференции, посвященной итогам года работы по новым правилам обращения с ТКО.

Бюджет взятые обязательства полностью выполнил. А региональным оператором закуплено примерно 1650 контейнеров из приходящихся на его долю 4544. «Когда закупите остальные?» — спросил представитель СМИ у директора фирмы Владимира Лагуновского. (Легкая озабоченность по этому поводу чувствовалась на заседании Совета при Главе республики по стратегическому развитию и проектной деятельности, состоявшемся накануне, когда обсуждался региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»). На вопрос журналиста директор «Экоцентра» ответил так: «Сейчас сложно говорить, сколько нужно дополнительных контейнеров, но обязательства свои мы выполним. Ведем переговоры с банками о получении кредита, на который будет закуплено то количество контейнеров, которое необходимо». И указал на недочеты: часть новых контейнерных площадок (зона ответственности муниципалитетов) сделана не под евроемкости, которые там должны быть установлены — нет скатов, твердое покрытие не то. Кому-то придется исправлять…

Цифра: Около 12 млн рублей в рамках социальной поддержки выплачено 48135 жителям Чувашии за январь — сентябрь нынешнего года в качестве компенсации расходов по вывозу мусора.

Но наличие контейнеров и контейнерных площадок, как задумывалось изначально, не должно влиять на регулярный вывоз мусора, ведь параллельно действует «мешковый» сбор. «Когда мусоровоз приезжает в определенное время, и все жители выносят к нему свой мусор, загружая непосредственно в машину», — пояснил Владимир Лагуновский. Так что силами 11 перевозчиков отходы должны вывозиться почти из всех уголков республики, за исключением примерно 40 населенных пунктов, куда пока затруднен проезд спецтехники. «Если услуга там не оказывается, то и начисления не производятся. А если ошибочно были начислены, то должен быть произведен перерасчет», — подтвердил справедливый подход Павел Порфирьев. «Первоначально на 15 млн было перерасчетов, а сейчас ежемесячно на 200-400 тысяч рублей, это 3-4 тысячи человек получают корректировку», — снова удивил цифрами Владимир Лагуновский.

Чтобы получить перерасчет, недостаточно обратиться с актом, зафиксировавшим невывоз ТКО. (Его образец доведен до каждого муниципалитета, напомнил заместитель руководителя Госжилинспекции Александр Юркин). Жалоба будет обязательно проверена с помощью данных Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), датчики которой установлены на мусоровозах. Представитель жилинспекции заметил, что граждане иногда просят скорректировать платежи, так как не видят мусоровоз, а ГЛОНАСС показывает, что спецмашина приезжает по графику. «Но насколько качественно при этом вывозится мусор — не могу сказать», — не стал он брать ответственность на себя.

Недовольны качеством вывоза мусора и некоторые руководители управляющих компаний, сигналы от которых поступали в «Советскую Чувашию». Бывает, что из полного бака при погрузке в спецтехнику часть содержимого вываливается, но перевозчики не убирают за собой. Виктор Лагуновский подтвердил: подрядчики обязаны подбирать мусор, просыпавшийся перед погрузкой. И тут же призвал не путать эту ситуацию с желанием навязать вообще уборку контейнерной площадки. «Это должны делать те, кто ее обслуживает, — сказал он. — Если бы мы заставляли чистить контейнерные площадки перевозчиков, то стоимость услуги увеличилась бы».

Уровень сбора платежей за мусор сейчас составляет 83% от начисленного. Мелкие юридические лица, в отличие от крупных, уклоняются от заключения договоров с «Экоцентром», сообщил его директор. Особенно трудно работать с такими коммерсантами на селе, «где легко спрятаться».

Сама же мусорная масса дотошно изучается монополистом. Вот последняя новость: растительные отходы, от которых наш регоператор открещивался еще на этапе подготовки к работе, могут стать отдельной статьей его доходов. «Минприроды России разъяснило, что ветки и ботва не являются ТКО, — сообщил Лагуновский. — У нас даже есть письмо от «Управления отходами» (российский концессионер в сфере утилизации ТКО. — Авт.), что теперь они от нас такой мусор в качестве твердых коммунальных отходов принимать не будут. Мы сейчас разослали во все районы письма, чтобы главы заложили в бюджеты деньги на работу с этим видом отходов».

В то же время в Чувашии, напомним, проводится корректировка нормативов накопления ТКО. Пока они одинаковые для жителей многоквартирных и индивидуальных домов — 2,02 куб. метра с человека в год. Чтобы увидеть объективную картину, прибегли к замерам по мусору. Они проводились в четырех городах и четырех сельских районах в течение года. На основе полученных данных возможен перерасчет. А пока для сельчан действует «мусорный сбор» на 20% ниже, чем для горожан.

Фото Валерия Львова: Один из примеров качественной работы муниципалитетов демонстрирует «СЧ» глава администрации Яльчикского района Николай Миллин.