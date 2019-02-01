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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

СЕРГЕЙ КУДРЯШОВ
министр образования и молодежной политики Чувашской Республики

«С началом реализации национальных проектов появились колоссальные возможности и у школьников, и у студентов, и у самих образовательных учреждений. Необходимы новые профориентационные методики. В рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» три учреждения Чувашии выиграли гранты: ЧувГУ, «Кванториум» и СОШ № 61 города Чебоксары. Результатом подобных проектов будут готовые кейсы по направлениям, которые задают работодатели».

Опубликовано: 7 ноября 2019 г.


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