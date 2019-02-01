СЕРГЕЙ КУДРЯШОВ

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики

«С началом реализации национальных проектов появились колоссальные возможности и у школьников, и у студентов, и у самих образовательных учреждений. Необходимы новые профориентационные методики. В рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» три учреждения Чувашии выиграли гранты: ЧувГУ, «Кванториум» и СОШ № 61 города Чебоксары. Результатом подобных проектов будут готовые кейсы по направлениям, которые задают работодатели».