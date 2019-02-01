Главный энергетик предприятия оштрафован за гибель сотрудника

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

За гибель человека ответил главный энергетик коммерческой организации, нарушивший правила безопасности при ведении работ.

По версии следствия, в июле этого года энергетик, будучи ответственным за электрохозяйство в указанной фирме, не обеспечил безопасность работ по установке трансформатора напряжения в распределительном пункте в новоюжном районе Чебоксар. В частности, он не оформил необходимые документы на допуск работника к их выполнению, не провел с ним целевой инструктаж по технике безопасности, а также не сказал, что электрическое напряжение на рабочем месте снято не было. И вот в таких опасных для жизни условиях работник приступил к установке трансформатора. В результате возникшего короткого замыкания мужчина получил поражение электричеством и скончался на месте.

Главный энергетик наказан судом 20-тысячным штрафом с прекращением уголовного дела, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Опубликовано: 7 ноября 2019 г.


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