В Татарских Сугутах к Новому году ожидается открытие сельского клуба

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Четвертый месяц в деревне Татарские Сугуты Батыревского района строится сельский клуб с залом на 150 мест.

Побывавший на объекте глава администрации Батыревского района Рудольф Селиванов, оценив ход работ, отметил: «Темпы строительства вселяют уверенность в том, что здание будет сдано в срок, и новый год сельчане встретят в новом клубе».

Напомним, старый татарско-сугутский клуб был построен еще в 60-е годы, со временем здание обветшало и стало непригодным для проведения мероприятий. Новое культурное учреждение возводится в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики». По данным администрации района, сумма контракта составляет свыше 14,5 млн рублей, причем большая часть средств выделена из республиканского бюджета, чуть более 730 тыс. — из бюджета Татарско-Сугутского сельского поселения. Отметим, за последние годы на территории района новые сельские клубы построены в деревнях Долгий Остров и Бахтигильдино, ведется также капитальный ремонт старых клубов.

 

Фото cap.ru: Согласно контракту новый сельский клуб в Татарских Сугутах нужно построить к 25 декабря.

Опубликовано: 7 ноября 2019 г.


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