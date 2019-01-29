В Чебоксары из Уфы прибыл троллейбус на автономном ходу

В течение месяца в Чебоксарах будет проходить обкатку троллейбус производства ОАО «Башкирский троллейбусный завод».

Пассажирский салон троллейбуса на автономном ходу рассчитан на 100 человек, из них 29 — для сидящих пассажиров. В обогреваемом салоне есть кондиционер, установлены тонированные стеклопакеты, низкий уровень пола в салоне, нет ступенек, по требованию может быть разложен пандус. Штанги могут опускаться автоматически и в ручном режиме. В автономном режиме, без подзарядки, такой троллейбус способен преодолеть до 30 км.

По информации МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», новая машина будет ходить на маршруте №1.

Напомним, в июне горожане поддержали предложение инициативной группы о продлении троллейбусного маршрута № 10 до пос. Альгешево, мнения о корректировке маршрута не раз высказывали пользователи социальных сетей в своих постах и комментариях, обращенных к руководству города. В администрации города в настоящее время прорабатывается вопрос закупки троллейбусов на автономном ходу для пополнения машино-парка МУП «Чебоксарское троллейбусное управление».