Предприятие «Агро-Инновации» отметило свое 15-летие

Новации для села

В мае нынешнего года КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации» отметило свое 15-летие. Это ведущий региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса, вносящий существенный вклад в его реальное развитие. Накануне праздника аграриев республики директор предприятия Николай Васильев дал интервью нашей газете.

— Недавно наши представители в очередной раз участвовали в Российской выставке «Золотая осень–2019». Ваше предприятие имеет к этому непосредственное отношение…

— Действительно, выставочно-ярмарочная деятельность — одно из направлений нашей работы, — говорит Николай Иванович. — Оператором «Золотой осени» мы являемся более 10 лет. Как правило, организуем размещение экспозиции и презентацию достижений наших сельхозпроизводителей на высоком уровне. Не стала исключением и нынешняя выставка. Наше предприятие является соорганизатором ежегодной, единственной в стране отраслевой выставки «Картофель» под эгидой Минсельхоза России, республиканской выставки-демонстрации «День поля»…

— Другое направление — консалтинговое. Какие результаты в этой сфере?

— Один из блоков консультирования — малые формы хозяйствования, второй — сельхозпредприятия, для чего есть базовые хозяйства. В животноводстве — это СХПК «Новый путь» Аликовского района, где долгие годы помогаем внедрять современные технологии молочного скотоводства. Среднегодовые надои молока на одну корову здесь выросли до 8100 килограммов. Этим показываем остальным хозяйствам, как можно грамотно, эффективно вести молочную отрасль. В последние годы неплохо идет консультационная работа и в СХК «Атлашевский» Чебоксарского района. В этом хозяйстве удалось увеличить удой на одну фуражную корову более чем на 1300 килограммов, сейчас он перевалил за семитысячный рубеж.

В агрофирме «Санары» Вурнарского района с нашим участием внедряются новые технологии обработки почвы (минимальная, No-till). В этом году здесь провели республиканский семинар, где показали новые подходы в ресурсосберегающих технологиях, так как агрофирма одна из первых в республике перешла на технологию прямого посева. Нашими специалистами там проводятся исследования, демонстрирующие, как ресурсосберегающие технологии влияют на биологическую активность почвы, численность дождевых червей и в целом на структуру почвы.

С этим же хозяйством сотрудничаем по внедрению технологии точного земледелия, позволяющей определить основную технологию возделывания культур на каждом поле и оптимально подобрать севообороты. Не случайно средняя урожайность зерновых и зернобобовых в последние годы в «Санарах» достигает около 40 центнеров с гектара. С агрофирмой «Слава картофелю» сотрудничаем в сфере биологизации земледелия. Эта тема актуальна для всех хозяйств, но исключительно важна для хозяйств, не имеющих животноводства, соответственно органических удобрений, то есть навоза. Их заменяют сидеральные культуры, измельченная солома зерновых культур, которые заделываются в качестве органических удобрений, следовательно, обогащающих почву.

Одновременно с организацией поездок на передовые предприятия для повышения квалификации специалистов сельхозорганизаций нашего региона проводим обучающие семинары по различной тематике. За время работы предприятия было проведено 339 таких семинаров по экономике, организации и управлению сельскохозяйственным производством, по современным технологиям ведения отраслей животноводства и растениеводства — как для крупных и средних предприятий, так и для малых форм хозяйствования. В этих семинарах приняли участие более 13 тысяч слушателей.

— Вы ведете и лабораторные исследования. Какие именно?

— Основной упор здесь делается на анализ молока, кормов, крови животных. Эти данные также позволяют сельхозпроизводителям более грамотно вести дела в отраслях. Лаборатория имеет лицензию Минсельхоза России как селекционный центр по определению качества молока.

— Какие новые тенденции в консультационной работе наблюдаются в последние годы?

— Я бы тут отметил возросшее внимание к малым формам хозяйствования. Поэтому на базе нашего предприятия создан центр компетенций по их развитию. Мы занимаемся поддержкой начинающих фермеров, семейных ферм, кооперативов. В ближайшие дни начинаем выезжать в районы, разъяснять, какие формы поддержки существуют, как их получить… Это особенно важно для хозяев личных подворий, намеревающихся зарегистрироваться фермерами.

Могу с полной уверенностью сказать, что наша деятельность востребована, имеет конкретные реальные результаты. И в сегодняшний праздничный день хочу поблагодарить всех аграриев — наших партнеров за взаимопонимание и успешное сотрудничество.

Фото Нины Степановой: Республиканский День поля — площадка для популяризации новаций.