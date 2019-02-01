Глава Чувашии посетил с рабочим визитом Ядринский район

29 октября в ходе рабочего визита в Ядринский район Глава Чувашии Михаил Игнатьев посетил начальную общеобразовательную школу в Ядрине. Новая школа на 300?мест была открыта в августе этого года в рамках реализации республиканской государственной программы «Развитие образования», сообщает пресс-служба Администрации руководителя региона.

С открытием начальной школы удалось разгрузить другие учебные заведения города, а также полностью избавиться от второй смены. В новой школе сформировали 13 классов, где занимаются 358 учеников начального звена, работают 16 педагогов. Здесь созданы комфортные условия для успешной работы и учебы: современные, просторные учебные кабинеты, учительская, столовая с обеденным залом, медицинский блок, спортивный зал, раздевалки. Имеется большой актовый зал на 180 мест, библиотека, компьютерный класс. Ребята, которые посещают группы продленного дня, могут отдохнуть днем — обустроены спальни для девочек и мальчиков. На пришкольной территории есть своя игровая площадка, спортивный городок.

«Мы очень рады, что в этом году открыли такое современное учебное заведение. Такой школы нет ни в одном районе республики. Здесь комфортно как детям, так и учителям», — говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Канина.

В этот же день Михаил Игнатьев побывал в центре Ядрина, где ознакомился с концепцией благоустройства улицы Комсомольской в рамках проекта «Соединяя поколения», ставшего победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях России. Благодаря победе в конкурсе город получит на благоустройство своего исторического центра 40 млн рублей из федерального бюджета, а также 10 млн рублей из республиканского бюджета Чувашии.

По словам главы администрации Ядринского городского поселения Павла Бажайкина, все работы по благоустройству завершатся до 31 декабря 2020 года. Будет проведена реконструкция инженерных сетей, обустроены широкие проезды и тротуары, появятся цветники, малые архитектурные формы, новые светильники, скамейки, оригинальные качели, предусмотрены и велопарковки.

Ознакомление с благоустройством города Михаил Игнатьев продолжил на дворовой территории микрорайона «Березка». Здесь в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ядринского городского поселения Ядринского района» продолжается благоустройство дворовой площадки, к которой примыкают шесть многоквартирных жилых домов. Территория преображается прямо на глазах, признаются местные жители.

«Раньше здесь детям было нечем заняться — кругом грязь и слякоть. Сейчас у нас и лавочки есть, и тротуары, и горки, и качели. И это только на первом этапе появилось. Мы вам очень благодарны за помощь и поддержку», — обратилась к Главе республики главная по подъезду дома 66 по улице 50 лет Октября Вероника Семенова.

Сегодня начато проектирование второго этапа благоустройства. В 2020 году планируется построить универсальную игровую площадку с раздевалкой, установить тренажеры, детский игровой комплекс, провести озеленение.

Глава Чувашии попросил жителей микрорайона активнее включаться в благоустройство собственных территорий по программе инициативного бюджетирования, высаживать цветники, оборудовать клумбы. А детям пожелал бережнее относиться к своему двору.