Экономика идет в рост

А переселение из аварийных домов продолжается

Итоги социально-экономического развития республики за минувшие 9 месяцев в целом позитивные. С плюсом ожидаются основные показатели и по итогам всего года, заявил Глава Чувашии Михаил Игнатьев на вчерашней еженедельной правительственной планерке.

Как доложил министр экономического развития, промышленности и торговли Павел Иванов, индекс промышленного производства составил 103,5%, сельскохозяйственного — 101,2%. Средняя номинальная зарплата выросла на 8%, с учетом инфляции — на 3%.

В основе промышленного роста — увеличение объемов в обрабатывающей отрасли на 5,8% против 2,2% по стране. Наиболее впечатляюще — на 66% — прибавила металлургия, производство транспортных средств — на 56%. Соответственно увеличились и объемы отгрузки продукции. Особый вклад в рост производства внесли предприятия концерна «Тракторные заводы», где выпуск тракторов увеличился на 68%. Продолжалась реализация крупных проектов модернизации на ряде предприятий, в том числе группы компаний «Хевел», на предприятии «Сеспель». В то же время упало производство электронных и оптических изделий, электрооборудования, в частности, из-за снижения объема заказов.

В сельском хозяйстве выросло производство молока, яиц, наиболее заметно к прошлогоднему уровню — урожайность основных сельхозкультур. Касаясь строительства, министр отметил рост ввода жилья на 12,8%. Стабильно развивался потребительский рынок — розничный оборот в сентябре увеличился на 3,8% к тому же прошлогоднему уровню.

Республиканский бюджет за 9 месяцев по доходам исполнен на 71%, по расходам — на 59,6% от плановых назначений, доложила исполняющая обязанности министра финансов Ольга Метелева. На 2,3% выросли поступления собственных доходов, наиболее заметно — от НДФЛ, что связано с ростом средней зарплаты. В то же время снизились поступления от налога на прибыль организаций.

Глава республики подверг критике ряд министерств за низкий уровень исполнения инвестиционных расходов. «Денег на счетах много, они лежат, на отдельных объектах сроки срываются, — констатировал он. — Но людям причины срыва неинтересны, они ждут результатов. И не надо жаловаться, как вам трудно, деньги выделены, их надо осваивать».

О ходе реализации республиканской адресной программы переселения из аварийного жилья на 2019-2025 годы, принятой в марте этого года, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Грищенко. Речь идет о жилье, признанном аварийным до 1 января 2017 года. На 1 января 2019 года в республике насчитывалось 89,7 тыс. кв. метров аварийного жилья. На реализацию первого этапа программы предусмотрено 96,2 млн рублей. В 2019 году надо «расселить» 1,07 тыс. кв. метров, в 2020-м — 1,9 тыс. кв. метров.

Приближается сезон зимней рыбалки. О том, как обеспечить безопасность рыбаков, доложил министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров.

Фото из архива редакции: Промышленными предприятиями республики за девять месяцев отгружено продукции на 187,3 млрд рублей — 117,2% к аналогичному периоду прошлого года.