В Новом Урюмове — новый ФАП

В деревне Новое Урюмово Канашского района в минувшую среду открылся новый фельдшерско-акушерский пункт.

Более 730 местных жителей смогут получать квалифицированную первичную медицинскую помощь в здании с современным оборудованием, горячей водой, комфортными условиями для приема пациентов и работы медперсонала.

В церемонии открытия ФАПа участвовали вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов и глава администрации района Владимир Степанов. В тот же день они ознакомились с ходом строительства дополнительного помещения к спортивному залу и столовой местной школы, которое намечено завершить к Новому году. Площадь пристроя сметной стоимостью около 30 млн рублей — 550 кв. метров. Это будет хороший подарок для 80 учеников и их педагогов, сообщает пресс-служба райадминистрации.