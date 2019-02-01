Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
председатель Правительства России

«Проблемная тема — это улучшение работы по ликвидации лесных пожаров. Мы активно занимались данной проблемой этим летом. Хотя по числу и площади их было меньше, чем в прошлом году, резонанс был больше, и в целом по стране горели миллионы гектаров леса. Я и мои коллеги выезжали в регионы, смотрели, что там происходит. Есть регионы, где успешно проводятся мероприятия по охране лесов, в некоторых есть и положительная динамика — в Кировской области, например, Чувашии, Татарстане, Тульской и Кемеровской областях. Такие регионы нужно поощрять, в том числе финансово».

Опубликовано: 18 октября 2019 г.


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