26 человек, в том числе 7 детей пострадали в ДТП с участием троллейбуса

По информации ГИБДД, сегодня в 14:38 троллейбус, следовавший по маршруту №1, совершил наезд на мачту уличного освещения на проспекте Тракторостроителей.

Минздрав Чувашии, по данным на 15:30, сообщает о 19 пострадавших, в том числе 6 детях.

В ликвидации последствий задействовано девять бригад скорой помощи, две бригады психологов, одна пожарная машина и наряды дорожно-патрульной службы.

Ситуация находится под личным контролем Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева.

Обновлено в 16:30. По уточненным данным Минздрава Чувашии, в медицинские учреждения Чебоксар доставлено 26 пострадавших, в том числе 7 несовершеннолетних.

Более подробная информация, а также фото и видео с места ДТП — в материале Елены Тры