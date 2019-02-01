26 человек, в том числе 7 детей пострадали в ДТП с участием троллейбуса

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По информации ГИБДД, сегодня в 14:38 троллейбус, следовавший по маршруту №1, совершил наезд на мачту уличного освещения на проспекте Тракторостроителей.

Минздрав Чувашии, по данным на 15:30, сообщает о 19 пострадавших, в том числе 6 детях. 

В ликвидации последствий задействовано девять бригад скорой помощи, две бригады психологов, одна пожарная машина и наряды дорожно-патрульной службы.

Ситуация находится под личным контролем Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева. 

 

Обновлено в 16:30. По уточненным данным Минздрава Чувашии, в медицинские учреждения Чебоксар доставлено 26 пострадавших, в том числе 7 несовершеннолетних. 

 

Более подробная информация, а также фото и видео с места ДТП — в материале Елены Тры

Опубликовано: 16 октября 2019 г.


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