Троллейбус врезался в столб. 26 пострадавших

В среде, 16 октября, в половине третьего дня, отъехав от остановки «Больничный комплекс» всего несколько метров, чебоксарский троллейбус № 1, следовавший в сторону торгового центра «Шупашкар», врезался в фонарный столб. Различные травмы, по данным Минздрава республики, получили 26 человек, семь из них дети.

Искореженный кузов троллейбуса, разбитые стекла, поломанные поручни и сиденья — таких повреждений казалось бы самого безопасного городского транспорта никто не ожидал. На место происшествия выехали сразу девять бригад скорой медицинской помощи. На момент аварии, по рассказам кондуктора, в салоне находилось порядка 40-50 человек, среди которых было немало школьников, возвращавшихся после учебы домой.

Пострадавших приняла Больница скорой медицинской помощи и Республиканская детская клиническая больница. По предварительной информации Минздрава к вечеру вчерашнего дня, их травмы не представляют опасности для жизни и здоровья. Кстати, данные о числе пострадавших менялись, на момент приезда экипажа УГИБДД их было 18 человек, потом число направленных на обследование в больницы увеличилось до 26, ведь кто-то мог, находясь в шоковом состоянии, не сразу обратить внимание на боль. На месте происшествия работали и психологи. О происшествии сразу же было доложено Главе Чувашской Республики Михаилу Игнатьеву, который распорядился об оперативном оказании всем обратившимся необходимой помощи.

Ну а пока все обстоятельства происшествия выясняются, среди возможных причин аварии в УГИБДД МВД республики предполагают «ухудшение состояния здоровья водителя» 1997 года рождения, у которого, по его же объяснениям, внезапно что-то случилось с ногой, он отвлекся, а в результате – столкновение. Кстати, водитель тоже в числе пострадавших. Пока никак не подтвердились слухи и о том, что троллейбус могли «подрезать». Словом, расследование продолжается.

Напомним, троллейбусный маршрут № 1 является самым протяженным в Чебоксарах. Он проходит через весь город, от Маштехникума до нового корпуса ЧГУ. Как отмечают в УГИБДД, ДТП с участием троллейбусов — довольно редкое явление, гораздо чаще в аварии попадают автобусы и маршрутные такси. В целом же по республике за последние 9 месяцев произошло 115 ДТП с участием транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в которых 7 человек погибли.

Фото и видео МВД по Чувашской Республике