Электронные табло в Чебоксарах появились уже на каждой третьей остановке

В чувашской столице продолжают совершенствовать информационные табло на остановках. Их устанавливают в рамках проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Удобство электронных «подсказок» чебоксарцы оценили давно, а у многих горожан уже вошло в привычку заглянуть в приложение на телефоне «Умный транспорт» в ожидании нужного маршрута.

И «умные» остановки, и приложение для смартфонов, и сервис по отслеживанию движения общественного транспорта buscheb.ru — части единой транспортно-информационной системы Чебоксар. Сегодня в городе электронные маршрутные указатели размещены на 130 остановках общественного транспорта, 39 из них появились на городских улицах в этом году.

Время прибытия автобусов, троллейбусов и «маршруток», прогноз погоды, срочная информация в виде «бегущей строки», время и дата — электронное табло отображает текущую ситуацию на дорогах столицы. В основном такие помощники размещены на крупных остановках, через которые проходит много муниципальных маршрутов, и вблизи социальных объектов.

Данные о прибытии передают ГЛОНАСС-трекеры, которыми оборудован общественный транспорт. Как рассказали на подведомственном городской администрации предприятии «Чебоксары-Телеком», этими устройствами оснащены около 83% всего городского транспорта. Самое точное время прогноза — у троллейбусов: «маячки» установлены на всех электрических машинах, а вот данные по «маршруткам» и автобусам могут несколько расходиться с реальностью — по некоторым маршрутам заключают контракты с новыми перевозчиками, и не все машины успевают оснащать датчиками. Это же устройство, к слову, позволяет отслеживать скорость, с которой передвигается общественный транспорт. Нарушителей скоростного режима берут на учет.

Первые информационные табло появились в Чебоксарах летом 2013 года, тогда же запустили и электронные ресурсы по отслеживанию движения городского транспорта. Систему постоянно улучшают, вот и к недавней транспортной реформе обновили. Теперь на табло рядом с номером маршрута высвечивается знак «инвалид» — он означает, что прибудет низкопольный транспорт, приспособленный для маломобильных пассажиров. Такой же символ отображается в электронном приложении и на сайте buscheb.ru.

Решилась проблема и с «длинными» прогнозами, на которые частенько жаловались пассажиры. Табло дополнили специальной пометкой «кон.» — для транспорта на конечной остановке.

«Раньше, когда транспорт приходил на конечную, он пропадал из прогнозов, показывался прогноз идущего за ним транспортного средства и, соответственно, отображался большой промежуток. По факту, с конечной транспорт приходил быстрее», — объяснил Михаил Гоголев, заместитель директора «Чебоксары-Телеком».

И если к первым электронным табло отношение горожан было скептическим, сейчас многие жители были бы только рады, если и другие остановки «поумнеют». Популярность транспортных сервисов, кстати, тоже набирает обороты. В день количество посетителей сайта buscheb.ru достигает полутора тысяч человек, а мобильным приложением «Умный транспорт» пользуются около 25 тысяч чебоксарцев в неделю.

В дальнейшем, не исключено, на информационных табло появится информация о межмуниципальных маршрутах.

Фото Ольги Казаковой