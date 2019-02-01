400 тысяч архивных дел Управления Росреестра по Чувашии могут переехать в централизованное архивохранилище

Около 400 тысяч архивных дел может отправить в следующем году в Татарстан Управление Росреестра по Чувашии. В соседнем регионе, в селе Столбище Лаишевского района завершается строительство первого в России централизованного архивохранилища Росреестра. Туда планируется передать на постоянное хранение дела из 14 регионов, входящих в ПФО.

Сегодня в архиве чувашского Росреестра накопилось свыше 1 млн 200 тыс. реестровых дел, которые с трудом помещаются на имеющихся площадях. Открытие нового объекта в Татарстане позволит отправить туда на постоянное хранение оригиналы уже переведенных в электронный вид архивных дел, освободив место для новых документов. А сроки предоставления сведений в виде копий правоустанавливающих документов с учетом проводимой работы по оцифровке архивов будут сокращаться.

По словам руководителя Росреестра Виктории Абрамченко, в новом современном хранилище, которое появится в Татарстане, можно будет в оптимальных условиях бессрочно хранить до 33,9 млн архивных дел, что соответствует суммарному объему архива не менее 1 млрд листов документов формата А4.