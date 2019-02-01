В Чувашском кадетском корпусе принимают спартакиаду ПФО

Плечом к плечу в учебе и бою

Сегодня в Чувашском кадетском корпусе ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова в торжественной обстановке дадут старт спартакиаде кадетских корпусов ПФО «Кадет Приволжья». В ежегодных окружных соревнованиях, которые проводятся в рамках проекта «КаДетство», реализуемого при поддержке полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова, чувашские кадеты участвуют уже в третий раз. В этом году — впервые в качестве хозяев.

Спорт, творчество, интеллектуальные состязания и, конечно, военно-прикладные дисциплины — будущих защитников Отечества ждут полтора десятка различных испытаний. Конкурсными площадками станут учебные классы, тир, сцена, строевой плац, спортзал и стадион Чувашского кадетского корпуса, а также бассейн расположенного рядом ФОКа и лесной массив за учебным заведением. Там ребятам предстоит совершить шестикилометровый марш-бросок.

В командах — только самые сильные и выносливые мальчишки, прошедшие сквозь сито внутреннего отбора. В каждой из шести сборных (в спартакиаде соревнуются все шесть кадетских корпусов ПФО) — по 20 старшеклассников: по десять парней из 10-го и 11-го классов. В Чувашском кадетском корпусе рассказали, что усиленную подготовку к спартакиаде начали еще месяц назад. Ежедневные тренировки в спортзале, пробежки, огневая подготовка в тире, отработка строевой, репетиции творческих номеров, штудирование учебников — каждый день ребят был расписан буквально по минутам.

Кстати Со всего Приволжья За Кубок и медали 4-й по счету спартакиады ПФО поборются воспитанники всех шести кадетских корпусов округа: Башкирского (Ишимбай), Татарстанского (Нижнекамск), Удмуртского (Воткинск), Нижегородского (д. Истомино), Пермского (с. Усть-Качка) и Чувашского (Чебоксары).

Для одиннадцатиклассника Игоря Велиуллова нынешние старты — уже вторые. В прошлом году молодой человек защищал честь мундира в составе чувашской команды в Нижегородском кадетском корпусе, принимавшем соревнования. Самое сложное и в то же время самое захватывающее испытание, вспоминает кадет, — марш-бросок. Он проходил на заброшенной базе бывшего аэродрома и оставил в памяти ребят массу эмоций. «Один из этапов марш-броска — условно зараженный участок местности — мы штурмовали в противогазах и костюмах химзащиты, под звуки автоматных очередей и в дыму, в условиях нулевой видимости.

Обстановка была максимально приближена к реальной, и от слаженности наших действий зависел результат команды», — рассказывает одиннадцатиклассник.

В этом году чувашские кадеты намерены прорваться в призовую тройку — дома, как говорится, и стены помогают. «Мы готовы. Настрой — на победу!» — уверенно и по-военному четко заявляет юноша. Пловец, увлекающийся метанием ножей, после окончания Чувашского кадетского корпуса собирается связать свою жизнь с военной профессией — молодой человек будет поступать в Военную академию имени генерала армии А.В. Хрулева в Санкт-Петербурге.

Одноклассник Игоря, кадет Михаил Захарин, участвует в спартакиаде впервые. Хорошая физическая подготовка (парень занимается баскетболом) и усиленные тренировки весь последний месяц, уверен Михаил, позволят ему показать неплохие результаты. Так же как и его друзья по корпусу, кадет Захарин видит себя военным — продолжать учебу собирается в Тверской военной академии.

Первый конкурсный день откроет строевая подготовка, затем кадетам предстоит ответить на вопросы викторины, написать сочинение и пройти тестирование в формате ГИА. Впереди также немало спортивных испытаний — плавание на 50 м, бег, прыжки в длину, подтягивание. Упорная борьба предстоит и в стрельбе, сборке-разборке автоматов, метании гранаты и других воинских премудростях. Ну а завершит спартакиаду марш-бросок с преодолением условно зараженной местности в противогазе, лесными завалами, метанием ножей, навесной переправой, подъемами и спусками и оказанием первой помощи раненым.

Фото Олега Мальцева: Подготовка к спартакиаде занимала практически весь день. Лишь поздно вечером у чувашских кадетов выдавались свободные минутки.

