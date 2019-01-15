В коттеджном поселке «Тихая слобода» открылся новый храм

В Чебоксарах освятили храм в честь иконы Божией Матери «Иверская». Построен он в коттеджном поселке «Тихая слобода» у деревни Чандрово (западная окраина столицы Чувашии) за счет благотворителей.

Закладка храма состоялась в ноябре 2016 года. Выполнен он из деревянного бруса по авторскому проекту. Венчают храм пять куполов, внутри установлен деревянный резной иконостас. Над входом обустроена колокольня — колокола изготовлены на профильном заводе в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Церковь имеет один престол и может вмещать до 300 прихожан.

Храм при стечении множества благодарных верующих открыли 3 октября. Чин освящения и первую Божественную литургию совершил глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. По окончании литургии владыка поблагодарил священнослужителей за соборную молитву и обратился к собравшимся со словами проповеди — поздравил их со знаменательным событием, выразил признательность строителям и благотворителям.

В числе других медали святого мученика Аврамия Болгарского получили Александр Черкунов и Алексей Мурыгин. По словам Алексея Валентиновича, появление храма — важное событие для Чандрово. Ведь здесь никогда не было церкви. Верующие ездили на богослужения в храм Рождества Христова в Хыркасы или в церкви города Чебоксары. «Теперь жителям будет удобно, они смогут ходить в храм, чтобы поставить свечку, помолиться и побыть наедине с Богом», — отметил депутат Государственного Совета Чувашской Республики.

Фото cheb-eparhia.ru: Этот красивый храм возводили почти три года.