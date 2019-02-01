Оформить недвижимость теперь можно без выезда на место

Экономя время и деньги

Оформить документы на недвижимость в любом, даже самом отдаленном регионе, можно по экстерриториальному принципу.

Благодаря экстерриториальной подаче заявлений на регистрацию права у граждан и юридических лиц есть возможность без выезда на место оформить в собственность объекты недвижимости, расположенные в любом населенном пункте России. Например, жителю Чебоксар необязательно ехать в Ульяновск, где ему досталась квартира в наследство, чтобы стать законным владельцем жилплощади.

Также любой желающий может приобрести квартиру или земельный участок далеко за пределами республики, не покидая родных пенат. В этом случае достаточно подать документы специалисту Филиала Кадастровой палаты по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 56.

Управление Росреестра по Чувашии обращает внимание: МФЦ не принимает документы по экстерриториальному принципу.

Документы, принятые по указанному варианту, переводятся в электронный вид и по специальным каналам связи направляются в регистрирующий орган по месту нахождения объекта. После правовой экспертизы документ, подтверждающий решение о регистрации, направляется обратно, где и выдается заявителю. Проведенная государственная регистрация подтверждается выпиской из ЕГРН, которая содержит информацию о регистраторе, осуществившем регистрационные действия, и заверяется регистратором по месту приема и выдачи документов. Вся процедура занимает времени не больше, чем оформление в родном регионе — в зависимости от ситуации не более 12 рабочих дней.

Использование экстерриториального приема существенно сокращает временные и материальные издержки граждан, делает госуслугу более доступной. С каждым годом такой прием документов становится все более востребованным.

Так, за шесть месяцев 2019 года управление зарегистрировало 2150 объектов, находящихся в Чувашии по заявлениям от иногородних лиц. Основной поток заявлений идет из Нижегородской области (1625), Татарстана (220). В этом году поступали заявления от жителей Саратовской и Самарской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, были обращения из Калининграда, Оренбурга, Приморского края и других регионов. В общем, с каждым месяцем их география расширяется.

В свою очередь 799 жителей Чувашии воспользовались возможностью подать документы на регистрацию объектов недвижимости, расположенных за пределами республики. В основном это касается недвижимости, находящейся в соседних регионах — Марий Эл, Татарстане, Нижегородской и Московской областях, в Москве.