«Уклонистов» от армии в Чувашии стало меньше

А тех, кто нарушает закон, наказывают

С 1 октября начался осенний призыв граждан на военную службу. Не мешало бы напомнить, что те, кто пытается избежать ее без веских на то оснований, могут оказаться под уголовной статьей.

В этом году в суды направлено четыре уголовных дела (за весь 2018 год — два) в отношении молодых людей, признанных годными к военной службе, но без уважительных причин в прошлом году уклонившихся от исполнения воинской обязанности, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Так, 23-летний житель Алатырского района не явился по повесткам в военкомат для прохождения медицинской военно-врачебной и призывной комиссии. 20-летний чебоксарец не пришел в военкомат для отправки к месту прохождения военной службы. Еще один 25-летний житель Чебоксар также игнорировал повестки, а 24-летний житель города Ядрина с апреля 2016 по апрель 2017 года не являлся по повесткам в военкомат шесть раз.

Все четверо уже осуждены: им назначены штрафы в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

На заметку За уклонение от исполнения воинской обязанности максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Среди других видов наказаний: штраф до 200 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до двух лет.

Однако в управлении отмечают, что количество молодых людей, уклоняющихся от призыва на военную службу, в последние годы значительно снизилось. Например, в 2011 году к уголовной ответственности за указанные преступления было привлечено 38 человек, в 2013 году — 25, в 2014 году — 22. В этом году уголовных дел по «уклонистам» намного меньше, что говорит о повышении престижа военной службы и эффективности предпринимаемых органами государственной власти мер по улучшению условий ее прохождения.

Кстати, привлечение граждан к уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу не освобождает в последующем от воинской обязанности после погашения судимости. Кроме того, если штраф, назначенный судом, не будет уплачен, то этот вид наказания может быть заменен на более строгий, в том числе и на лишение свободы.