В Мариинском Посаде медсестра сделала ребенку прививку без разрешения родителей

Прокуратура провела проверку в Мариинско-Посадской Центральной районной больнице на предмет соблюдения законодательства о здравоохранении.

Как установлено, там медсестра отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях сделала профилактическую прививку малолетнему пациенту без согласия родителя. По результатам проверки в адрес руководителя медучреждения внесено представление об устранении нарушений и недопущении их впредь. В отношении должностного лица этого учреждения возбуждено административное дело.