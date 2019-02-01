Подведены итоги республиканского конкурса по финансовой грамотности

Бюджет в стихах и прозе

«Бюджет страны — тяжелая забота, для служащих России сложная работа. Доходы, расходы, как все понять? Попробуем вместе сейчас разобрать». По горизонтали: секвестр, налог, рубль… По вертикали: казначейство, инвестиции, стагфляция… Не только практическую значимость, использование инновационного материала, но и доступность с оригинальностью учитывало жюри, оценивая материалы, представленные на конкурс проектов «Бюджет для граждан».

В пятый раз Минфин Чувашии проводит региональный конкурс проектов по представлению бюджета для граждан, способствующий повышению финансовой грамотности населения. Состязание на лучшее изложение основного финансового документа страны набирает популярность среди жителей республики. Участники — физические и юридические лица соревнуются в разных номинациях. Так, граждане могли выбрать современную номинацию «Бюджет в социальных сетях». Или пойти по стопам известного в советские времена поэта Василия Лебедева-Кумача. (Его речь на третьей сессии Верховного Совета РСФСР 31 мая 1940 года по докладу Бюджетной комиссии начиналась так: «Товарищи депутаты Верховного Совета! Пускай моя мысль не удивляет вас: задача выполнения народного бюджета связана с задачей воспитания масс. Как крепко связаны эти задачи, знает по опыту любой финансист: если народные денежки плачут — значит, на руку кто-то нечист!»)

Организациям предлагались направления посложнее, заключающиеся в составлении бюджетов.

На первый, отборочный тур в адрес Минфина республики поступило 49 проектов от физических лиц и 4 — от юридических, в лице муниципальных районов. После обсуждения представленных работ конкурсная комиссия отсеяла семерых участников. Одних из-за несоответствия работ критериям номинаций, других в связи с отсутствием в заявке необходимых реквизитов.

Во втором, решающем туре определили победителей, которых наградили ценными призами — смартфонами, цифровыми фотоаппаратами. Лучшими стали: Яна Матвеева в номинации «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?»; Алексей Сумков, представивший работу «Бюджет в вопросах и ответах»; Наталия Борисова, посвятившая бюджету целую оду, строки из которой приведены выше; группа авторов в составе Анастасии Осиповой, Дарьи Григорьевой и Елены Алексеевой, выбравших номинацию «Бюджетный квест». А также администрация Моргаушского района (единственный призер среди юридических лиц) — за лучший проект местного бюджета для граждан.

— Квест — это как раз та номинация, которая нам подходила, — рассказала о конкурсной работе одна из закадычных подруг-третьекурсниц экономического факультета ЧГУ Анастасия Осипова. — Есть и ребусы, и теория – и все оформлено в виде кроссворда. Так лучше запоминается, да и разгадывать увлекательнее. Наш первый опыт участия в конкурсах оказался таким удачным! Это вдохновляет и мотивирует к участию в других «финансовых» соревнованиях. Мы готовы выйти на них уже не группой, а индивидуально, хотя, конечно, командой легче побеждать.

Конкурсные материалы всех призеров республиканского этапа направлены для участия во втором туре федерального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан, проводимом ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

Кстати, два года назад победитель местного конкурса проектов среди юридических лиц — Чебоксарский экономико-технологический колледж — в федеральном конкурсе вошел в тройку лидеров в номинации «Государственные и муниципальные услуги для граждан», напомнили в Минфине Чувашии.

Проект «Финансовый вектор» выходит при поддержке Миниформполитики Чувашии