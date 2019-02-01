Нетрезвый чебоксарец ударил фельдшера скорой помощи

За применение насилия в отношении фельдшера скорой медицинской помощи суд наказал жителя Чебоксар штрафом.

В мае нынешнего года мужчина, будучи подшофе, вызвал скорую помощь. Прибывшие фельдшеры осмотрели его и рекомендовали проехать в больницу для проведения медицинской диагностики. И тут «пациент» беспричинно ударил ногой в живот одного из прибывших медиков.

Поскольку злоумышленник ранее не судим, ему инкриминировано преступление небольшой тяжести, уголовное дело судом было прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по Чувашии.