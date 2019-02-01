Как получить копии правоустанавливающих документов в электронном виде?

На сегодняшний день заявитель, независимо от места своего территориального нахождения, имеет возможность получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в том числе о содержании правоустанавливающих документов, пояснили в Управлении Росреестра по Чувашии.

Речь идет о копиях договоров купли-продажи, мены, дарения, долевого участия, других документов, изготовленных в простой письменной форме. Кстати, информацию по правоустанавливающим документам, на основании которых данные были внесены в ЕГРН, можно получить по объектам недвижимости, расположенным в любом субъекте Российской Федерации, как в бумажном, так и в электронном виде. Но такие документы могут быть предоставлены только собственнику или его законному представителю.

Если вы решили направить запрос на выдачу выписки о содержании правоустанавливающих документов либо о предоставлении копий документов в электронном виде, то необходимо заполнить форму на официальном сайте Росреестра в сети Интернет (www.rosreestr.ru), через Личный кабинет правообладателя. Авторизация с сайтом органа регистрации осуществляется посредством учетных данных сайта Госуслуги www.gosuslugi.ru. Запрос в электронном виде заверяется квалифицированной электронной подписью заявителя (ЭЦП).

К сведению За восемь месяцев 2019 года Управление Росреестра по Чувашии выдало 6055 выписок о содержании правоустанавливающих документов и копий документов, из них в электронном виде — 4842, что составило почти 80% от общего числа.

При оформлении запроса заявитель может выбрать оптимальный для него способ получения информации: в электронной форме или на бумаге. Копии документов, предоставляемые в электронном виде, имеют такую же юридическую силу, как и сведения из ЕГРН, предоставленные на бумажном носителе.

Немаловажно, что размер платы за выдачу выписок о содержании правоустанавливающих документов и копий документов в электронном виде ниже, чем за их получение на бумаге. Так, выписка для обычных граждан на бумаге будет стоить 600 рублей, для юридических лиц — 1700 рублей. Стоимость такой же информации в электронном виде для физлица обойдется в 400 рублей, для юрлица — в 800 рублей. Плата за получение копии договора для физического лица в виде бумажного документа составляет 300 рублей, для юридического лица — 950 рублей. Ту же самую информацию в электронном формате гражданин может получить за 150 рублей, юрлицо — за 400 рублей.

Копия другого документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в ЕГРН, для физического лица в бумажном виде будет стоить 400 рублей, а в электронном — 200 рублей, для юридического — 1100 и 450 рублей соответственно. На заметку: информация в электронном виде поступает в течение одного дня, на бумаге ответ дается через три дня.

Таким образом, электронное взаимодействие с заявителем направлено на уменьшение материальных и временных затрат. К тому же у людей есть возможность направить запрос в любое время с рабочего или персонального компьютера, что, согласитесь, очень удобно.