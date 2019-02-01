Владимир Дубов, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики:

«Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Чувашской Республике более благополучна, чем в ПФО и в Российской Федерации в целом. Республика относится к низкопораженным ВИЧ-инфекцией регионам, в том числе благодаря высокому уровню информированности населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции (90,1%).

В республике проводятся мероприятия в рамках всероссийских акций по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» и «Тест на ВИЧ: Экспедиция», состоялась масштабная акция с участием молодежи «Красная ленточка», проведен «День здорового образа жизни» и другие».