В Чебоксарах пройдет IV спартакиада кадетских корпусов ПФО

На следующей неделе на базе Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова пройдет IV спартакиада кадетских корпусов ПФО.

Проводится она в рамках проекта «КаДетство», реализуемого при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Участниками спартакиады «Кадет Приволжья», помимо хозяев, станут воспитанники Башкирского, Татарстанского, Удмуртского, Нижегородского и Пермского кадетских корпусов. В каждой команде по 20 человек, 10 — из десятого класса и столько же из выпускного одиннадцатого. В программу кадетских состязаний включены интеллектуальные, творческие конкурсы, спортивные соревнования и соревнования по военно-прикладным дисциплинам. Это, в частности, разборка и сборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, строевая подготовка и марш-бросок с этапами.