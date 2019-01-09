В Нижнем Новгороде прошел День чувашской культуры

Первый лепесток «Подсолнуха»

Красочные костюмы, колоритные национальные танцы, самобытные песни и теплая дружеская атмосфера, несмотря на прохладную погоду… В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 14 сентября прошел День чувашской культуры.

Как следовало из выступлений гостей, праздник чувашской культуры открывал в Автозаводском районе Фестиваль национальных культур «Подсолнух», который шествует по районам Нижнего. Организован он в рамках городской программы «Культурный район» с целью знакомства с традициями, обычаями и творчеством народов, проживающих в столице Приволжского федерального округа. В Автозаводском районе «первым лепестком» «Подсолнуха» стал День чувашской культуры. Инициатором его проведения при поддержке администрации района выступила общественная организация «Местная чувашская национально-культурная автономия Нижнего Новгорода».

Нет милей родных песен

Несмотря на прохладный и ветреный день, в Автозаводском парке было многолюдно: отдохнуть и повеселиться, встретиться с родными и друзьями пришли чуваши, уже давно ставшие нижегородцами. «Соскучились по родным песням, уже 45 лет живем в Нижнем, — не скрывали, к примеру, эмоций супруги Терентьевы. — Приехала когда-то учиться (она из Вурнарского, он из Красночетайского районов. — Авт.), так и остались здесь. Дети тут выросли, внуки, правнуки уже появились… Узнали про праздник, бросили все дела. Смотрим, слушаем — вспоминаем уже ушедших родителей, родных… Не так давно в городе появился Центр чувашской культуры, туда с концертами часто приезжают артисты из Чувашии. И сегодня такой большой праздник устроили, спасибо им…»

Интерес к культуре соседей проявили и нижегородцы других национальностей — татары, армяне, русские… «С чувашами испокон веков рядом живем. На заводе более 40 лет вместе трудились. Добрые, прямодушные, отзывчивые. Вот пришли посмотреть на их праздник, — охотно вступили в разговор зрители в возрасте — подруги Мария Матвеевна и Антонина Павловна. — Понравились песни, мелодичные, душевные. Больно интересные у чувашек головные уборы. Чувашская мастерица демонстрировала свою коллекцию нарядов (это они про коллекцию Зинаиды Вороновой. — Авт.), красивые, необычные. Девушки в них, словно павы…»

Родной дом многих национальностей

Праздник проходил с размахом — поддержать нижегородских соплеменников приехала большая делегация активистов Чувашского национального конгресса: деятели культуры, литературы, мастера художественных промыслов, коллективы художественной самодеятельности.

На различных тематических площадках они знакомили нижегородцев с историей чувашского народа, национальной литературой, кухней, демонстрировали изделия декоративно-прикладного творчества, в мастер-классах учили азам чувашской вышивки, танцевать и даже лепить хуран-кукли.

Александр Нагин, глава администрации Автозаводского района, г. Нижний Новгород: «Всегда знал, что чуваши гостеприимный, добрый народ — немало его представителей работает на автозаводе со дня его открытия. Веселые, отзывчивые, с чувством собственного достоинства. Сегодня еще больше в этом убедился, ознакомившись с их историей, культурой, ремеслами, кухней. Многонациональна наша Россия, многонациональна Нижегородская область, многонационален Автозаводский район. Но каждый народ хочет чувствовать свою идентичность. Ему важно показать свой костюм, обряды, спеть свои песни. Чуваши Нижнего Новгорода, судя по сегодняшней встрече, все это сумели сохранить. Кроме всего этого, сегодняшняя встреча символизирует дружбу между народами города. Уверен, что в сердцах тех людей, которые пришли на этот праздник, останется чувство прекрасного, то, что должно нас объединять…»

На главной сцене компанию фольклорному ансамблю «Чулхула ч?ваш?сем» (Нижегородские чуваши) составили народный ансамбль из Красночетайского района «Шоколь», певцы-солисты, приехавшие из Чувашии. Гости праздника их выступления встречали восторженно: дружно подпевали, пускались в пляс и каждый раз хлопали, не жалея рук. Очень органично в канву праздника вписались и выступления коллективов других национальных общественных организаций. Русские, татары, армяне, цыгане своими песнями и зажигательными танцами «зацепили» всех собравшихся: «Автозаводский район стал родным домом для многих национальностей».

В общем, День получился на славу, люди не хотели расставаться с праздником, друг с другом, вызывали самодеятельных артистов еще и еще раз на сцену, пускались в пляс и от души благодарили «Нижегородских чувашей».

Сохранить для детей

Общественная организация наших соотечественников называется «Местная чувашская национально-культурная автономия Нижнего Новгорода», а «Нижегородские чуваши» — это фольклорный ансамбль при ней. Но именно название ансамбля закрепилось за пропагандистами чувашской культуры, стало их брендом.

Свою летопись организация ведет с марта 2013 года. Ее организатором и вдохновителем является Алина Артемьева. Нижегородкой уроженка Красночетайского района стала по окончании школы, в 1994 году. Сегодня она — успешный юрист, вместе с мужем Владимиром Валерьевичем воспитывает троих детей. Свое хобби (так Алина Петровна называет общественную деятельность) объясняет просто: «Захотелось сохранить и развивать чувашские традиции, родной язык на той территории, где живем. В Нижнем Новгороде немало чувашей. Вроде живем не так далеко от малой родины, но родных песен, родной культуры нам не хватает. Вот и зародилась мысль объединить нижегородских чувашей, чтобы иметь возможность собраться вместе, посидеть за чашкой чая, проводить наши национальные праздники».

СПРАВКА «СЧ» Сегодня в Нижегородской области проживают около 10 тыс. чувашей. Основная часть живет в Нижнем Новгороде, а чуваши-селяне — в Воротынском, Княгининском, Пильнинском, Больше-Мурашкинском, Перевозском и Бутурлинском районах. В области насчитывается 18 небольших поселений с чувашским населением. Чисто чувашскими являются поселки Петровский, Казанский и Шереметьево Воротынского района, остальные имеют смешанный состав жителей.

Сразу же после регистрации автономии было решено создать и фольклорный ансамбль. Правда, дался он нелегко. Одни стеснялись, что они чуваши (к сожалению, встречались и такие), другие говорили, что у них нет голоса, третьи — времени и просто нет желания. Но, как известно, дорогу осилит идущий. Сегодня костяк «Нижегородских чувашей» составляют 13 человек, уроженцы разных районов Чувашии — Красночетайского, Вурнарского, Шумерлинского, Аликовского, Комсомольского, Ядринского, Ибресинского, Батыревского. Есть в ансамбле и чуваши из Воротынского района.

К слову, наша газета не раз рассказывала о соплеменниках, живущих в названном районе, они давно уже прославились на весь Приволжский федеральный округ и не только своим фестивалем чувашской культуры «Питрав пуххи» (Петровские гуляния). Теперь непременным участником фестиваля ежегодно выступают и «Чулхула ч?ваш?сем». Без их душевных звонких песен не обходится ни одно культурное мероприятие и самого города Нижний Новгород. По словам Алины Петровны, в репертуаре ансамбля исключительно народные песни: «Записываем старинные у бабушек, чтобы сохранить и передать нашим детям».

Кто, если не «я»

И администрация города, и администрация Автозаводского района ценят «Нижегородских чувашей» за активную позицию в сохранении родного языка и культуры. Два года назад район выделил им помещение под культурный центр. «В Нижнем Новгороде проживают представители 114 национальностей, но только общественные организации 4 народов имеют свои центры, в том числе и мы, чуваши, — не скрывает гордости радетель за сохранение родной культуры. — Теперь мы собираемся там еженедельно, репетируем, строим планы на будущее».

А планы у «Нижегородских чувашей» выстраданные: возродить и развить родные традиции, среди которых «Улах», «Сурхури», «+?варни», «К?р с?ри» и сделать так, чтобы Центр чувашской культуры стал островом притяжения для всех сородичей, живущих в Нижнем Новгороде. Для чего им это надо? Ведь если честно, все мероприятия проводят, выезжают в другие регионы к соплеменникам они за свой счет. Бюджетных средств на работу национально-культурных автономий в Нижегородской области не выделяется. Вот и финансовые затраты на проведение первого в столице ПФО Дня чувашской культуры полностью легли на плечи инициатора — Алину Артемьеву.

«Наверное, чувство ответственности — «если не я, то кто?» — вместе со мной задумывается Алина. — История народа сохраняется, прежде всего, в его культуре. Язык, праздники, традиции и обычаи, песни и танцы — вот что делает нас уникальными. Но люди, к сожалению, не задумываются об этом. А во-вторых, — это внутренняя потребность. Мы испытываем большое удовлетворение, если нам удается заново открыть для наших сородичей какие-то традиции, инсценировать забытый старинный обряд. Когда человек вспоминает что-то, чего давно не слышал, не видел, забыл, что возвращает его в атмосферу культуры своего народа, на лице его проявляется просветление. Так, очень радостно было видеть счастливые лица сородичей, их позитивные эмоции. С каким блеском в глазах они уходили с праздника! Это дорогого стоит. Ради этого и нужна наша работа, деятельность нашей автономии. Эпир пулнa, пур, пулатпaр!»

Фото Зои Яковлевой: Коллекция чувашского национального платья Зинаиды Вороновой пришлась впору и русским красавицам.