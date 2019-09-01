29 сентября — День машиностроителя

Уважаемые работники и ветераны отрасли машиностроения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Машиностроительный комплекс играет важную роль в социально-экономическом развитии республики. Он формирует почти треть валового регионального продукта, обеспечивая более половины поступлений платежей и сборов в бюджеты всех уровней.

Предприятия отрасли успешно участвуют в реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт». Они осваивают новые технологии, обновляют ассортимент выпускаемых товаров, наращивают объемы импортозамещающей продукции, выходят на новые рынки. Этому во многом способствуют эффективная государственная поддержка, активное использование передовых технологий, модернизация производственных мощностей.

Организации машиностроительного комплекса реализуют свыше 50 инвестиционных проектов с общим бюджетом более 24,3 млрд рублей. В январе — августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем отгруженных ими товаров вырос в полтора раза и составил 48 млрд рублей.

Уверен, что отрасль машиностроения, обладающая уникальной производственной базой и высоким кадровым потенциалом, будет и в дальнейшем успешно развиваться.

Особые слова признательности выражаю ветеранам, которые передают молодым коллегам свой богатый профессиональный опыт, знания и умения. У вас молодежь учится добросовестно трудиться на благо родного края.

От всей души желаю работникам машиностроения крепкого здоровья, успехов во всех добрых начинаниях, новых достижений, оптимизма, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев