Борода Черномора и лось в проводах

История республики на страницах «СЧ»

60 лет назад — 27 сентября 1959 года

У жителей рабочих поселков Паральша и Глухие Поляны, где проживают лесозаготовители Кирского леспромхоза, появилась странная мода: даже совсем молодые люди ходят с длинной, как у Черномора, бородой.

«Еще более странной может показаться мода носить одежду, на которой нет пуговиц. Бежит какой-нибудь школьник, в одной руке сумка с книжками, а другой придерживает полы пальто, чтобы не распахивались.

— И откуда к вам завезли такую моду? — удивится новый человек.

— Завезли? — в свою очередь удивятся «модники», — вот именно, что не завезли. Пуговиц нам не завезли. Работники ОРСа кировского леспромхоза и рыбкоопа говорят: транспорта нет. Мы, конечно, понимаем — пуговицы вещь громоздкая, тяжелая, машин не напасешься. Не то что, например, для вина и прочего спиртного. Для этих товаров транспорт всегда находится, полки в магазинах гнутся от бутылок.

— Ну а бороды?

— Что — бороды? Поневоле бороду будешь отращивать, если ни в том, ни в другом поселке парикмахерских нет. Не в Чебоксары же ездить бриться!

50 лет назад — 28 сентября 1969 года

Огнями разноцветных гирлянд светятся вечерние улицы столицы Чувашии, встретившей свой 500-летний юбилей. А в пятницу, когда над городом вспыхнул праздничный фейерверк, они были особенно нарядными.

Фото В. Шемарова.

40 лет назад — 28 сентября 1979 года

Василий Константинович Киргизов, пенсионер, охранявший Люлинский магазин Батыревского района, неожиданно заболел. Пока он выздоравливал, магазин охраняла его жена, счетовод колхоза «Рассвет».

«В ту ночь Екатерина Архиповна ненадолго отлучилась к больному мужу. Когда она вновь вышла на улицу, заметила, как за магазином скрылись двое. Тревожные предчувствия не подвели: дверь была открыта, потушен свет, внутри слышался топот. Не растерявшись, Е.А. Киргизова мгновенно захлопнула дверь. Все-таки грабителю удалось выйти из магазина. Киргизова вступила в неравную схватку.

Первые удары ножом преступник нанес ей по рукам, потом ударил чуть выше левого глаза. Обессиленная, она все же успела отобрать у него некоторые предметы, которые потом послужили вещественным доказательством при разоблачении грабителей. Это были уже судимые однажды парни. И на этот раз им пришлось держать ответ перед законом. Сейчас Екатерина Архиповна, мать семерых детей, выздоровела, работает на прежнем месте.

А. Мокин, сотрудник МВД республики».

30 лет назад — 23 сентября 1989 года

Работники Чебоксарского мехлесхоза однажды заплатили штраф за погибшего по их вине лося. Но, видимо, урок не пошел им впрок.

«Снова, как и в прошлый раз, запутался рогами в бесхозном телефонном кабеле красавец-лось. Когда-то на этом месте проводили телефонную линию на торфоразработки. Рабочие давно ушли, а обрывки кабеля остались. Вот и результат… Правда, на этот раз лосю повезло, его освободил лесник Н. Казанцев. А работники Чебоксарского мехлесхоза не торопятся убрать злосчастный кабель. Ждут, видимо, новых происшествий.

А. Петров».

29 сентября 1989 года

В межотраслевом учебном центре при производственном объединении «Чебоксарский завод промышленных тракторов» уже привыкли к иностранным «студентам». Здесь обучались инженеры-механики из Чехословакии, а теперь приехали специалисты из Венгрии.

«С началом поставок тракторов Т-330 в зарубежные страны возникла острая необходимость создания европейского центра по обслуживанию и ремонту чебоксарских богатырей. Для работы в центре и филиалах необходимы опытные специалисты. За сто часов напряженных занятий механикам из Венгерской Народной Республики предстоит не только тщательно изучить общее устройство трактора и его узлов. Гости познакомятся с историей создания Т-330, обсудят проблемные вопросы развития мирового тракторостроения, более подробно проанализируют особенности конструкции этой машины по сравнению с зарубежными тракторами. <…>

В короткие часы свободного времени гости из Венгрии знакомятся с достопримечательностями Чебоксар. По вечерам звонят домой, в Венгрию. Кстати, их очень удивляют низкие цены на международные переговоры.

Н. Каштанов».

На снимке: гости из Венгрии на территории завода.

Фото А. Сугутского.