Стоимость проезда по маршруту Чебоксары — Новочебоксарск останется прежней

В Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики поступили многочисленные обращения граждан, обеспокоенных анонсированным перевозчиками повышением стоимости проезда по маршруту Чебоксары — Новочебоксарск.

17 сентября в министерстве прошло совещание с предпринимателями, осуществляющими перевозки на данном направлении.

Перевозчиков предупредили о необходимости неукоснительного соблюдения положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Закона Чувашской Республики от 29.12.2003 № 48 «Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Чувашской Республике».

По итогам совещания предпринимателями принято решение сохранить стоимость проезда на прежнем уровне — 26 рублей при наличной оплате, 25 рублей при безналичной.