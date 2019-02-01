За выходные в Чувашии произошло 4 пожара

За прошедшие сутки в Чувашии зарегистрированы 4 техногенных пожара, — сообщает пресс-служба МЧС по Чувашии. Два случая из них – возгорание мусора на открытой территории в Чебоксарском районе. Погибших и пострадавший нет.

22 сентября в 12:31 пожар возник в 2-комнатной квартире по ул. Гоголя в Алатыре. Поврежден пол в одной из комнат. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В 22:20 этого же дня из-за неосторожности при курении начался пожар в одной из комнат в 3-комнатной квартире в д. №62 по ул.10 Пятилетки в Новочебоксарске. Пламя уничтожило кровать, закопчены стены и потолок. Эвакуация жильцов не потребовалась. Жертв и пострадавших нет.

По оперативным данным, на территории Чувашской Республики с начала года зарегистрировано 1 236 пожаров, за аналогичный период прошлого года – 658, в результате которого погибли 52 человек (за АППГ – 50). Травмы различной степени тяжести получили 77 человек (за АППГ – 62). Предварительный материальный ущерб составил более 57 млн рублей.