Дмитрий Кобылкин назвал Чувашию одним из лучших регионов по реализации нацпроекта «Экология»

Сегодня, 19 сентября, Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Основная тема встречи – вопросы, связанные с реализацией национального проекта «Экология» в 2019 году.

Задача нацпроекта – создание благополучной экологической обстановки, что в конечном итоге имеет огромное значение для здоровья нынешнего и многих будущих поколений наших граждан. Как отметил в своем выступлении Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, выполнение национального проекта «Экология» во многом зависит от работы региональных команд, при этом одним из показателей эффективности является качество работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Отвечая на вопрос журналистов Национального телевидения Чувашии, о том, как идет реализация мероприятий региональных проектов в рамках нацпроекта «Экология», Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что Чувашская Республика – в числе лучших регионов. «Хочу поблагодарить Главу республики, потому что без участия самого руководителя субъекта вряд ли бы такие проекты можно было реализовывать так активно. У вас и так неплохо было: и до этого много чего сделано в части экологии. На сегодняшний день – вы одни из передовых», – подчеркнул Министр природных ресурсов и экологии России.

В Чувашской Республике переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) начался с 1 октября 2018 года. Построены полигон ТБО мощностью 200 тыс. тонн в год с мусоросортировочным комплексом в Новочебоксарске и мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в городе Чебоксары мощностью не менее 150 тыс. тонн в год.

Сегодня региональный оператор осуществляет вывоз ТКО из 1670 населенных пунктов республики (97% территории республики). Общий объем вывоза ТКО с начала работы регионального оператора составил более 2 млн 500 тыс. куб. метров отходов. Из них 8% отправлено на вторичную переработку. По прогнозам в среднесрочной перспективе на вторичную переработку будет отправляться до 30-36% отходов, а к 2030 году поставлена задача довести до 70%.

Одним из препятствий в обеспечении эффективности схемы вывоза мусора стало отсутствие необходимого количества специальных контейнеров и контейнерных площадок в населенных пунктах.

Благодаря принципиальному решению Главы Чувашии Михаила Игнатьева из республиканского бюджета для сельской местности в рамках программы инициативного бюджетирования выделены средства на обустройство площадок и приобретение контейнеров.

Работа по обустройству контейнерных площадок практически выполнена. Завершается процесс установки мусорных контейнеров – обеспеченность сегодня составляет 90% от необходимого количества, оставшаяся часть к 1 декабря будет приобретена региональным оператором.

Благодаря строительству нового полигона ТБО в течение 2017-2018 годов в полном объеме выполнены работы по рекультивации городской свалки в Чебоксарах и свалки в Чебоксарском районе, тем самым решена поистине историческая проблема для более полумиллионного населения городов Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района – то есть для каждого второго жителя республики.

С помощью точного весового контроля за поступающим на полигон мусором удалось наладить достоверный учет, что позволило сформировать прозрачные и справедливые тарифы для населения.

В течение трех лет в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в Чувашии планируется построить дополнительно 3 мусороперегрузочных станции. Все они будут интегрированы в единую систему обращения с отходами. По мере ввода в эксплуатацию мусороперегрузочных станций будут закрываться и рекультивироваться действующие свалки в одиннадцати муниципалитетах республики. Еще в трех районах закрытые на сегодняшний день свалки предполагается рекультивировать в 2021-2022 годах.

Отметим, что Чувашская Республика в числе лидеров среди регионов России по рекультивации отслуживших свой срок свалок. К 2030 году постепенно мусорных полигонов в ненормативном состоянии в Чувашии быть не должно.

Чувашия получила высокую оценку и со стороны Общественной палаты Российской Федерации, общественных организаций, экспертов.

Так, по оценке экспертов общественной экологической организации «Зеленый патруль», наша республика в экологическом плане занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе и 14-е место в общенациональном экологическом рейтинге.

«Мы выстроили с федеральным Министерством природных ресурсов эффективное и конструктивное взаимодействие. В последние годы выделяются немалые средства, поэтапно и пошагово проводится необходимая работа. В среднесрочной перспективе мы должны получить из федерального бюджета более чем 2 млрд 400 млн рублей.

Мы участвуем во многих программах, привлекаем внебюджетные источники. В рамках соглашения между Правительством Российской Федерации и Новым Банком Развития стран БРИКС столице нашей республики предоставляется на очень льготных условиях заем в размере 3,1 млрд руб. на модернизацию и реконструкцию объектов водоотведения», – отметил Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Благодаря реализации проектов в рамках соглашения с НБР БРИКС объем отводимых в реку Волгу и ее притоки загрязненных сточных вод должен снизиться в три раза, что поспособствует оздоровлению великой реки.

В рамках реализации проекта «Реформа ЖКХ в России» в Чебоксарах осуществлены: реконструция Загородного канализационного коллектора и строительство комплекса сооружений по обработке осадков на очистной водопроводной станции. Таким образом, были решены две глобальные экологические проблемы, связанные со сбросом неочищенных промывных вод в бассейн Волги.

Проводится большая работа и по обеспечению населения качественной питьевой водой. Благодаря проекту «Чистая вода» будет построен водопровод от повысительной насосной станции Северо-западного микрорайона г. Чебоксары до поселка Чандрово. Это позволит решить проблему дефицита воды, улучшить качество питьевой водой. Кроме того, новые водопроводные сети построят в селе Порецкое.

Всего в ближайшие три года более 7,5 млрд руб. будет направлено на реализацию мероприятий по улучшению экологической обстановки в Чувашской Республике. «Эту работу мы будет проводить на благо живущих и будущего поколения», – подчеркнул Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики